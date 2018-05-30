Лука Джорджевич: "Рад за Семака - это огромный шаг вперед в его тренерской карьере"

Форвард "Зенита" Лука Джорджевич, отыгравший минувший сезон в аренде в тульском "Арсенале", прокомментировал "СЭ" назначение Сергея Семака новым главным тренером "Зенита".

- Семака знаю еще с 2012 года - мы играли вместе. И я очень рад, что он стал тренером "Зенита", - сказал Джорджевич. - Знаю, что это огромный шаг вперед в его тренерской карьере. Он отличный, позитивный человек. Был отличным футболистом, и в последнее время всем понятно, что его ждет отличная тренерская карьера. (Игорь НОВИКОВ)