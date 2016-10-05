Лука Джорджевич: "Примеры для подражания? Дзюба"

Полузащитник "Зенита" Лука Джорджевич, отвечая на вопросы болельщиков на официальном сайте сине-бело-голубых, подчеркнул, что хочет улучшить свою игру в обороне. Хавбек отметил, что одним из примеров для подражания ему служит нападающий Артем Дзюба.

- Есть ли в "Зените" примеры для подражания в игре?

- Конечно, всегда смотришь и стараешься перенять у своих партнеров все лучшее. Например, Дзюба. Когда он с мячом, подобраться к нему просто нереально, Артем прекрасно закрывает мяч корпусом. Но он большой, два метра роста, ему в этом плане чуть проще. Кроме того, я бы хотел улучшить свои действия в обороне, поэтому всегда с интересом наблюдаю за игрой наших защитников, пытаюсь разобраться. Ну и, конечно, я смотрю футбол по телевизору и всегда обращаю внимание на те вещи, которые были бы полезны мне. Только наблюдая за лучшими, ты сам становишься лучше.

- Что служит для вас главной мотивацией в футболе?

- Успех. Я из тех парней, кто всегда голоден до побед. День за днем, матч за матчем я стараюсь становиться лучше, побеждать на поле и за его пределами.

- Говорят, что Россия - нефутбольная страна. А Черногория?

- Большинство людей у нас любит футбол. Матчи собирают большую аудиторию и на стадионах, и у экранов телевизоров. Но мы довольно успешны в водном поло, баскетболе, гандболе. Вообще, черногорцы любят спорт, но футбол, пожалуй, спорт номер один.