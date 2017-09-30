Лука Джорджевич: "Перед игрой с "Краснодаром" у меня три дня была температура"

Нападающий тульского "Арсенала" Лука Джорджевич после победы над "Краснодаром" (1:0) в матче 12-го тура чемпионата России отметил, что перед матчем у него была температура. По мнению черногорца, победа была добыта за счет желания туляков.

- Обыграли "Краснодар" за счет желания, - приводит канал "Арсенала" в YouTube слова Джорджевича. - Каждый игрок нашей команды очень хотел победить. Те, кто получал мало игровой практики, сегодня сыграли очень хорошо и показали тренеру, на что они способны.

Три последних дня у меня была температура, я болел, поэтому сегодня было тяжеловато. Но мы выиграли, поэтому я доволен. Каждая победа важна. Теперь нужно немного отдохнуть - и поехали дальше.