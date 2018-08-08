Лука Джорджевич: "Обиды на "Зенит" нет. Мне хочется играть"

Нападающий "Арсенала" Лука Джорджевич заявил, что не обижается на "Зенит", который отдал его в аренду в Тулу. 24-летний черногорец проведет будет выступать за "канониров" до конца сезона.

- У меня был вариант интересный, но я выбрал "Арсенал", где все знакомо и можно сразу начать работать, - цитирует Джорджевича издание "Тульская пресса". - Попробуем сделать лучше, чем в прошлом году. Я готов на сто процентов. Обиды на "Зенит" нет, такая история не в первый раз. Мне хочется играть.

За "Зенит" Джорджевич провел 29 матчей, забил 2 мяча, отдал 2 результативные передачи и стал обладателем Суперкубка России. В чемпионате России-2017/18 футболист на правах аренды выступал за "Арсенал", принял участие в 22 играх и забил 7 голов.

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