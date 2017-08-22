Лука Джорджевич: "Гол в ворота "Ахмата"? Мяч полетел именно туда, куда я хотел"

Нападающий тульского "Арсенала" Лука Джорджевич испытывает много эмоций в связи с тем, что он забил победный гол в матче 7-го тура чемпионата России против "Ахмата" (2:1). По его словам, в этой встрече главным было показать себя на поле.

– Эмоций много, – цитирует пресс-служба клуба Джорджевича. – Мы выиграли на выезде у соперника, с которым трудно играть каждому клубу. Молодцы все наши футболисты, все боролись до конца. Мы показали, что "Арсенал" – хорошая команда.

– Тяжело играть после перелета?



– Все мысли были о победе. Понимали, что можем в Грозном зацепиться за очки, чувствовали уверенность. Мыслей о том, когда мы прилетели, в какой гостиницы легли поспать и прочее не было. Главным было показать себя на поле.



– Чувствовали внутреннее давление из-за нереализованных моментов в прошлых играх?



– Этот фактор чуть-чуть давил. Я старался этого не показывать на поле, старался хладнокровно использовать моменты. Если видел партнера на поле, то старался не жадничать. Доволен, что забил. Еще больше рад победе. Постараемся продолжить в этом ключе.



– Расскажите о забитом мяче.



– Была отличная подача от Анри Хагуша. Старался хорошо исполнить удар. Получилось. Мяч полетел именно туда, куда я хотел.

Фантастический гол Джорджевича в ворота "Ахмата"