22:13 | Футбол — РФПЛ

Лука Джорджевич: "Арсенал" – маленькая команда. В "Зените" думали, что наберут три очка"

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Нападающий "Арсенала" Лука Джорджевич после победы в гостевом матче 13-го тура чемпионата России над "Зенитом" (1:0) подчеркнул, что его команда хорошо оборонялась и дождалась своего момента. Отметим, что Джорджевич, арендованный тульской командой у сине-бело-голубых, не принял участия в этой встрече.

 
Воскресенье. Санкт-Петербург. &quot;Зенит&quot; - &quot;Арсенал&quot; - 0:1. 73-я минута. Эванс КАНГВА забивает победный гол."Зенит" проиграл, когда этого совсем не ждали

– Приятно было вернуться в Петербург?

– Приятно, очень приятно.

– Какие в связи с этим испытываете эмоции?

– Нам были нужны очки. "Арсенал" хорошо играл, хорошо оборонялся и дождался своего момента.

– Хотели поучаствовать в матче?

– Конечно, хотелось бы сыграть на этом стадионе. Не получилось сыграть, но ничего.

– Когда переходили в аренду, знали, что не сыграете с "Зенитом"?

– Разговоры об этом были, но точно не знал.

– С кем-то из игроков "Зенита" удалось пообщаться?

– После игры только с двумя-тремя игроками, сейчас подойду к автобусу и увижу их.

– Они расстроены?

– Конечно. "Арсенал" – маленькая команда, и "Зенит" ожидал, что наберет три очка, но у них не получилось. (Артем РЯБОВОЛ)

Зенит – Арсенал Т

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 13-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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П_о_в_а_р

Даже таким с применением читерства (как запрет играть Луке) не смогли обыграть Арсеналий. Лол.

22:18