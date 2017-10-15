Лука Джорджевич: "Арсенал" – маленькая команда. В "Зените" думали, что наберут три очка"

Нападающий "Арсенала" Лука Джорджевич после победы в гостевом матче 13-го тура чемпионата России над "Зенитом" (1:0) подчеркнул, что его команда хорошо оборонялась и дождалась своего момента. Отметим, что Джорджевич, арендованный тульской командой у сине-бело-голубых, не принял участия в этой встрече.

– Приятно было вернуться в Петербург?

– Приятно, очень приятно.

– Какие в связи с этим испытываете эмоции?

– Нам были нужны очки. "Арсенал" хорошо играл, хорошо оборонялся и дождался своего момента.

– Хотели поучаствовать в матче?

– Конечно, хотелось бы сыграть на этом стадионе. Не получилось сыграть, но ничего.

– Когда переходили в аренду, знали, что не сыграете с "Зенитом"?

– Разговоры об этом были, но точно не знал.

– С кем-то из игроков "Зенита" удалось пообщаться?

– После игры только с двумя-тремя игроками, сейчас подойду к автобусу и увижу их.

– Они расстроены?

– Конечно. "Арсенал" – маленькая команда, и "Зенит" ожидал, что наберет три очка, но у них не получилось. (Артем РЯБОВОЛ)