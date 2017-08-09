Лука Джорджевич: "Арсенал" еще создаст моменты у ворот "Спартака"

Нападающий "Арсенала" Лука Джорджевич в перерыве матча 3-го тура чемпионата России против "Спартака" отметил, что с красно-белыми каждый игрок должен выкладываться на 100 процентов. Форвард подчеркнул, что у команды есть шанс добиться приемлемого результата в этой игре.

– Думаю, против такого соперника каждый футболист должен выкладываться на все 100 процентов, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Джорджевич. – У нас были моменты, но... Во втором тайме нужно сыграть так же, как и в первом. Моменты еще будут, нужно просто наладить последний пас и все будет нормально.

Трансляция матча "Спартак" – "Арсенал"