Лука Джорджевич: "Арсенал" должны бояться"

Нападающий "Арсенала" Лука Джорджевич в интервью пресс-службе клуба отметил, что туляки способны закрепиться в середине таблицы. Он подчеркнул, что "канониры" могут быт опасными для любой команды премьер-лиги.

– На что может рассчитывать "Арсенал" в начавшемся чемпионате?

– Мы не должны думать, что наша участь, как и в прошлом сезоне, бороться за выживание. Вполне способны закрепиться в середине и можем быть опасными для любой команды премьер-лиги. Нас должны бояться. Только своими шансами надо воспользоваться. Пока мы не смогли набрать больше очков, чем в игре второго тура с Хабаровском. В этом есть и моя вина.

– Вы хорошо спали после матча в Казани, где у вас был отличный шанс сделать счет 2:0 в пользу Тулы?

– Нет, плохо. Даже могу сказать, что совсем не спал. Эта картинка из второго тайма перед глазами. Первая мысль, когда вратарь ошибся с выносом мяча: сделать хорошее первое касание. Это получилось. Но тут я заметил, что Рыжиков вышел далеко из ворот, и нанести хороший удар я не смог.

– Как вы думаете, когда "Арсенал" заиграет в полную силу?

– Появились новые футболисты, которые не были на сборах. Нужно время. Если будем брать очки, никто не обратит на это внимание и не будет задавать такие вопросы.