17:08 | Футбол — РФПЛ

Луизу Адриану понадобилась медицинская помощь на тренировке "Спартака"

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Бразильскому нападающему Луизу Адриану понадобилась медицинская помощь во время двухсторонки "Спартака" после столкновения с вратарем Александром Селиховым. Вернулся ли форвард в игру - непонятно, поскольку открытая часть занятия длилась лишь 15 минут. 

Занятие красно-белых в преддверии матча 22-го тура чемпионата России со "СКА-Хабаровск" проходит на стадионе "Открытие Арена". (Илья АНДРЕЕВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Jean4

Луиз сейчас просто лучший в Спартаке, здоровья ему.

18:26

баламошка

Здоровья Адриану! Пусть он не тает на солнце, а сверкает.

17:29

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