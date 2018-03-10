Луизу Адриану понадобилась медицинская помощь на тренировке "Спартака"

Бразильскому нападающему Луизу Адриану понадобилась медицинская помощь во время двухсторонки "Спартака" после столкновения с вратарем Александром Селиховым. Вернулся ли форвард в игру - непонятно, поскольку открытая часть занятия длилась лишь 15 минут.

Занятие красно-белых в преддверии матча 22-го тура чемпионата России со "СКА-Хабаровск" проходит на стадионе "Открытие Арена". (Илья АНДРЕЕВ)