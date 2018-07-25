Луиз Адриану: "Я обожаю Украину. Я люблю Украину"

Форвард "Спартака" Луиз Адриану отметил, что ему не предлагали украинское гражданство, когда он выступал за "Шахтер" (2007-15).

- Вы говорили, что у вас была возможность получить украинский паспорт. Вроде как начиналось все с шутки на тренировке, но переросло во что-то серьезное. Почему не срослось?



– Ничего там серьезного не было. Кто-то пошутил, все восприняли это буквально и стали раздувать.



– То есть не было даже возможности получить гражданство Украины, никто не предлагал?



– Нет, ничего такого не было. Но я восемь лет прожил на Украине, играл там, обожаю эту страну. Благодарен ей, что она сделала меня тем, кто я есть. Это правда, со мной это было – я люблю Украину.

