Луиз Адриану вывел "Спартак" вперед в матче против "Анжи", реализовав пенальти

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану забил первый гол в матче 11-го тура чемпионата России против "Анжи". Бразилец на 14-й минуте реализовал пенальти после фола Павла Яковлева, который в верховом единоборстве толкал в спину Джано Ананидзе.
Адриану пробил по центру ворот, тогда как голкипер махачкалинцев дернулся в правую сторону.
GIF-Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcsm_official#НашФутбол #РФПЛ. 11-й тур. #СпартакАнжи 1:0 14' Луис Адриано (пенальти) @LuizAdriano_9 pic.twitter.com/CrUiEORrkL– РФПЛ⚽🏆 (@rfpl) 23 сентября 2017 г.
Верю в Крылья
Поросят за уши из помойки вытягивают.......
20:00
Platinum1991
Анжи отлично стоит против Спартака, но скандальное судейство Мешкова, ГРУБАЯ результативная ошибка в пользу Спартака, перевернула весь ход матча! На 13-ой минуте матча арбитр Мешков придумал пенальти в ворота Анжи, согласно цены вопроса! Яковлев был первым на мяче и выбил его по всем правилам за пределы поля, а Жано опоздал с прыжком и врезается в Яковлева и самостоятельно падает. Жано никто не толкал, наоборот, Жано толкает Яковлева в спину! Это очередное скандальное судейство Мешкова в пользу Спартака! Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, перечёркивают все старания других команд на честное и справедливое судейство в играх со Спартаком. А я ведь, перед стартом чемпионата сезона 2017/18, ПРЕДУПРЕЖДАЛ! Ждите НОВЫХ СУДЕЙСКИХ СКАНДАЛОВ в новом футбольном сезоне 2017/18! Будогосский и чиновники РФС вам их обеспечат по полной скандальной работе наших арбитров! Потому что безнаказанность арбитров порождает вседозволенность, а вседозволенность и безнаказанность порождают "ошибки", согласно цены вопроса.
19:57
dv2205
бобров выходи или язык застрял в опе?
19:57
novic
А был ли пенальти?
19:46
azmiser
А, чего Яковлева не удалили, ведь деточку в спину толкнул?
19:40
KapMaH
Слова перед пенальти не хватает - липовый.
19:28
BeeBop
Ребят, да что вы удивляетесь? Пенальти 100 процентов! Если Анжи счёт сравняет будет ещё один пенальти, теперь на 200 процентов! Чего-то Бобров молчит...
19:28
Алекс61
опять потянули судьи спартак за уши к честному чемпионству
19:25