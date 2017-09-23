Уличная атлетика при поддержке Datsun
19:17 | Футбол — РФПЛ

Луиз Адриану вывел "Спартак" вперед в матче против "Анжи", реализовав пенальти

8

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану забил первый гол в матче 11-го тура чемпионата России против "Анжи". Бразилец на 14-й минуте реализовал пенальти после фола Павла Яковлева, который в верховом единоборстве толкал в спину Джано Ананидзе.

Адриану пробил по центру ворот, тогда как голкипер махачкалинцев дернулся в правую сторону.

8
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (8)
Войти, чтобы оставить комментарий

Верю в Крылья

Поросят за уши из помойки вытягивают.......

20:00

Platinum1991

Анжи отлично стоит против Спартака, но скандальное судейство Мешкова, ГРУБАЯ результативная ошибка в пользу Спартака, перевернула весь ход матча! На 13-ой минуте матча арбитр Мешков придумал пенальти в ворота Анжи, согласно цены вопроса! Яковлев был первым на мяче и выбил его по всем правилам за пределы поля, а Жано опоздал с прыжком и врезается в Яковлева и самостоятельно падает. Жано никто не толкал, наоборот, Жано толкает Яковлева в спину! Это очередное скандальное судейство Мешкова в пользу Спартака! Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, перечёркивают все старания других команд на честное и справедливое судейство в играх со Спартаком. А я ведь, перед стартом чемпионата сезона 2017/18, ПРЕДУПРЕЖДАЛ! Ждите НОВЫХ СУДЕЙСКИХ СКАНДАЛОВ в новом футбольном сезоне 2017/18! Будогосский и чиновники РФС вам их обеспечат по полной скандальной работе наших арбитров! Потому что безнаказанность арбитров порождает вседозволенность, а вседозволенность и безнаказанность порождают "ошибки", согласно цены вопроса.

19:57

dv2205

бобров выходи или язык застрял в опе?

19:57

novic

А был ли пенальти?

19:46

azmiser

А, чего Яковлева не удалили, ведь деточку в спину толкнул?

19:40

KapMaH

Слова перед пенальти не хватает - липовый.

19:28

BeeBop

Ребят, да что вы удивляетесь? Пенальти 100 процентов! Если Анжи счёт сравняет будет ещё один пенальти, теперь на 200 процентов! Чего-то Бобров молчит...

19:28

Алекс61

опять потянули судьи спартак за уши к честному чемпионству

19:25