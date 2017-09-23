Луиз Адриану вывел "Спартак" вперед в матче против "Анжи", реализовав пенальти

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану забил первый гол в матче 11-го тура чемпионата России против "Анжи". Бразилец на 14-й минуте реализовал пенальти после фола Павла Яковлева, который в верховом единоборстве толкал в спину Джано Ананидзе.

Адриану пробил по центру ворот, тогда как голкипер махачкалинцев дернулся в правую сторону.