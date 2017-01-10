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Луиз Адриану вылетает из Бразилии. В "Спартак"?

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Нападающий "Милана" Луиз Адриану выложил фото из самолета в своем Instagram. Ранее появилась информация, что сделка по переходу 29-летнего нападающего красно-черных в "Спартак" должна быть официально оформлена в ближайшие дни.

Стоит отметить, что Луиз Адриану выложил эту же фотографию раньше, но затем удалил ее. Отметим, что трансфер форварда, возможно, будет оформлен как аренда с правом выкупа, который станет минимальным.

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Boa tarde a todos 🔝

Фото опубликовано Luiz Adriano (@luizadrianinho) Янв 10 2017 в 10:46 PST

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Луиз Адриану для "Спартака" - это...
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КОММЕНТАРИИ (1)
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ladafan

эти знаки вопроса постоянные)))) вы у нас спрашиваете????

22:36

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