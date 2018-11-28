Луиз Адриану: "Впечатления от Кононова наилучшие"

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером Олегом Кононовым. По его словам, специалист очень четко обозначил свою задачу.

– Впечатления наилучшие. Главный тренер четко обозначил, какого стиля игры мы будем придерживаться. Это порадовало всех без исключения. И с точки зрения конкретики, и в чисто футбольном плане. Можно сказать, тренер показал нам свою визитную карточку, и этот ход сработал. (Улыбается.)

– Олег Георгиевич заявлял, что при нем "Спартак" будет играть в атакующий футбол. На тренировочном процессе это сразу отразилось?

– Да, занятия направлены именно на то, чтобы быстрее проникнуться философией нового тренера. Заключается она в плотной игре, построенной на коротких и средних передачах.

– Что именно изменилось в тренировках?

– Прежде всего – возросла интенсивность. Работаем практически без пауз. Раньше они были, а теперь – нон-стоп.

– Какие новые упражнения появились?

​– Да все на самом деле новое. Так часто бывает, когда меняется тренер.