Луиз Адриану вернулся в общую группу "Спартака" перед игрой с "Локомотивом"

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану в преддверии матча 2-го тура чемпионата России с "Локомотивом" вернулся в общую группу, информирует официальный сайт клуба. Бразилец пропустил игру с "Оренбургом" (1:0) из-за небольшого повреждения.

Однако сегодня он тренировался в общей группе наравне с другими игроками команды. В общей сложности тренировка длилась полтора часа.

Ранее главный тренер "красно-белых" Массимо Каррера сообщил, что Луиз Адриану сыграет с "Локомотивом". Встреча пройдет на стадионе в Черкизове в субботу, 4 августа.