Луиз Адриану - в атаке "Спартака" на матч со "СКА-Хабаровск"

Стал известен состав "Спартака" на матч 22-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск". С первых минут у красно-белых в атаке сыграет нападающий Луиз Адриану.

Напомним, что 10 марта форвард получил повреждение на тренировке. Бразильцу понадобилась медицинская помощь во время двухсторонки команды после столкновения с вратарем Александром Селиховым.

"Спартак": Селихов - Комбаров, Кутепов, Максимович, Ещенко - Глушаков, Фернанду - Промес, Ханни, Зобнин - Луиз Адриану.

Запасные: Ребров, Максименко, Петкович, Рассказов, Ананидзе, Бакаев, Самедов, Мельгарехо, Еременко, Пашалич, Роша.

Напомним, матч "Спартак" - "СКА-Хабаровск" состоится сегодня, 11 марта, и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.