Луиз Адриану - в атаке "Спартака" на матч со "СКА-Хабаровск"

Стал известен состав "Спартака" на матч 22-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск". С первых минут у красно-белых в атаке сыграет нападающий Луиз Адриану.
Напомним, что 10 марта форвард получил повреждение на тренировке. Бразильцу понадобилась медицинская помощь во время двухсторонки команды после столкновения с вратарем Александром Селиховым.
"Спартак": Селихов - Комбаров, Кутепов, Максимович, Ещенко - Глушаков, Фернанду - Промес, Ханни, Зобнин - Луиз Адриану.
Запасные: Ребров, Максименко, Петкович, Рассказов, Ананидзе, Бакаев, Самедов, Мельгарехо, Еременко, Пашалич, Роша.
Напомним, матч "Спартак" - "СКА-Хабаровск" состоится сегодня, 11 марта, и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
🔥 Состав 🔴⚪️ на #СпартакСКАХабаровск pic.twitter.com/xJ9YOE3qmu– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 11 марта 2018 г.
Venalainen
Не симпатизирую Спартаку или болелам его, но смотрю на состав : кроме линии защиты приличная такая компания- могут Футбол показать. Будем смотреть....
18:45
ki
Кмк, стоило рошу на первый тайм выпустить. Если не получится, Луиз за второй тайм бы мог исправить ситуацию. А если получится, лишний раз бы поберегли лучшего игрока...
18:07