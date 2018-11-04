Луиз Адриану - в атаке "Спартака" на матч с "Уралом", Глушаков - в запасе

Стал известен стартовый состав "Спартака" и "Урала" на матч 13-го тура чемпионата России. Встреча пройдет на стадионе "Открытие Арена" (начало – в 19.00 по московскому времени).

"Спартак": Максименко, Джикия, Кутепов, Боккетти, Петкович, Комбаров, Зобнин, Игнатов, Ташаев, Попов, Луиз Адриану.

Запасные: Ребров, Рассказов, Джано, Глушаков, Самедов, Мельгарехо, Р. Еременко, Ломовицкий, Тимофеев, Ханни.

"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Ароян, Димитров, Бавин, Бумаль, Эль-Кабир, Панюков, Ильин.

Запасные: Баклов, Полетаев, Данцев, Брызгалов, Ходжаниязов, Бевеев, Динга, Евсеев, Чантурия, Араторе, Юсупов.