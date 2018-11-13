20:06 | Футбол — РПЛ

Луиз Адриану улетел на выходные в Милан. Следом за Каррерой

Луиз Адриану. Фото Инстаграм Луиза Адриану
Луиз Адриану. Фото Инстаграм Луиза Адриану
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Нападающий "Спартака"  Луиз Адриану в своем Инстаграме поделился фотографией с отдыха. 31-летний бразилец улетел в Милан.

Отметим, что туда же 8 ноября отправился бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, уволенный из московского клуба 22 октября после поражения от тульского "Арсенала" в матче 11-го тура чемпионата России (2:3).

Адриану выступал за "Милан" с 2015 по 2016 год, выиграв в составе "россонери" Суперкубок Италии. 

В текущем сезоне Адриану провел 14 матчей за "Спартак", забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.

"Спартак" после 14 туров занимает 9-е место в премьер-лиге, имея в активе 19 очков. 

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