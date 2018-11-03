Луиз Адриану участвует в тренировке "Спартака", Зе Луиш и Фернанду - нет

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану проводит тренировку с командой в преддверии матча 13-го тура чемпионата России с "Уралом", который состоится в воскресенье в Москве.

В начале занятия игрок тренируется наравне с остальными футболистами красно-белых.

Бразильский форвард из-за травмы пропустил встречу 12-го тура с "Рубином" (1:1, 29 октября) и игру 1/8 финала Кубка с "Анжи" (1:0, 1 ноября).

Также из-за повреждений данные матчи пропустили нападающие Зе Луиш и Педро Роша, полузащитник Фернанду. В субботу они, в отличие от Луиза Адриану, тренировку "Спартака" пропускают. (Илья Андреев)

"Спартак" - "Урал": чемпионат России по футболу, 4 ноября 2018, онлайн-трансляция, начало - в 19.00 (мск) //

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