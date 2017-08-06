20:45 6 августа | Футбол — РФПЛ

Луиз Адриану потушил файер в штрафной "Зенита". Фото

Сегодня. Санкт-Петербург. Луиз АДРИАНУ гтушит файер в штрафной "Зенита" после первого гола в ворота "Спартака". Фото Александр ВОЛГИН Файер в штрафной "Зенита" после первого гола в ворота "Спартака". Файер в штрафной "Зенита" после первого гола в ворота "Спартака". Файер в штрафной "Зенита" после первого гола в ворота "Спартака". Луиз АДРИАНУ тушит файер в штрафной "Зенита" после первого гола в ворота "Спартака".
Сегодня. Санкт-Петербург. Луиз АДРИАНУ гтушит файер в штрафной "Зенита" после первого гола в ворота "Спартака". Фото Александр ВОЛГИН
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После гола нападающего "Зенита" Александра Кокорина в матче 4-го тура чемпионата России против "Спартака" на 37-й минуте болельщики хозяев поля бросили в штрафную площадку своей команды файер.

Файер в штрафной "Зенита" после первого гола в ворота "Спартака".
Файер в штрафной "Зенита" после первого гола в ворота "Спартака".

Из-за этого встреча была приостановлена решением главного арбитра Михаила Вилкова.

Файер в штрафной "Зенита" после первого гола в ворота "Спартака".
Файер в штрафной "Зенита" после первого гола в ворота "Спартака".

К месту событий подбежал форвард красно-белых Луиз Адриану и потушил файер, вылив на него воду из бутылки.

Файер в штрафной "Зенита" после первого гола в ворота "Спартака".
Файер в штрафной "Зенита" после первого гола в ворота "Спартака".

После этого матч был возобновлен.

Луиз АДРИАНУ тушит файер в штрафной "Зенита" после первого гола в ворота "Спартака".
Луиз АДРИАНУ тушит файер в штрафной "Зенита" после первого гола в ворота "Спартака".

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (13)
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andreiwantsev

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02:04

Gr33nder

Николай360, если ты про Орлова, так он ещё несколько сезонов назад стал не тот, а в этом вообще разные комментаторы на наших матчах работают. Чем тебе Черданцев, Генич, Казанский не угодили?

23:18 6 августа

Николай360

Могу сказать одно. Я не живу не в Питере не в Москве. Но болею с детства за Спартак. Не возщможно с такими комментаторами смотреть игру. Хоть звук выключай. Как смотрю игры что по хоккею что футболу сплошная предвзятость в коминтарии матча.Так вы тогда транслируйте только на Питер. Хрена вы на всю страну эту хрень несете.Организуйте свою страну и играйте СКА-Зенит.А газпром пусть болеет всем составом на трибуне.

22:09 6 августа

Николай360

Могу сказать одно. Я не живу не в Питере не в Москве. Но болею с детства за Спартак. Невозщможно с такими комментаторами смотреть игру. Хоть звук выключай. Как смотрю игры что по хоккею что футболу сплошная предвзятость в коментарии матча.Так вы тогда транслируйте только на Питер. Хрена вы на всю страну эту хрень несете.Организуйте свою страну и играйте СКА-Зенит.А газпром пусть болеет всем составом на требуне.

22:09 6 августа

Gr33nder

Не, ну прям герой матча))

22:06 6 августа

Gr33nder

О да, об этом обязательно надо было написать, ведь больше парасята ничем сегодня не запомнились, а так хоть какой-то маломальский повод для гордости. Пхахах)

22:05 6 августа

Владо

Skotobazenko(21:02)Да-да,и,наверное, как жителю СПб))) наверняка хотелось бы тебе,чтобы и техническую победу подарили сегодня твоему фк "Мухомор")))

21:11 6 августа

Bibigon2000

П_о_в_а_р Лучше б гол забил ба.-------наверное 9 месяцев еще не кончились,родит через недельку)))

21:06 6 августа

Skotobazenko

я, как житель СПб, надеюсь, что за фаеры в штрафной "Зениту" да и ваще за таких болельщиков - в этом сезоне совсем запретят играть и на "Петровском" и на Зенит-Арене. пусть в Грозном играют.

21:02 6 августа

Uzulius

Хоть у кого то оказались мозги, залить огонь водой, а то стояли и тупо на него пялились.

21:01 6 августа

crazysun78

оставил вратаря без водички..

21:01 6 августа

П_о_в_а_р

Лучше б гол забил ба.

20:59 6 августа

shpasic

хорошо, что не по-пионерски.

20:51 6 августа