Луиз Адриану потушил файер в штрафной "Зенита". Фото

Сегодня. Санкт-Петербург. Луиз АДРИАНУ гтушит файер в штрафной "Зенита" после первого гола в ворота "Спартака". Фото Александр ВОЛГИН

После гола нападающего "Зенита" Александра Кокорина в матче 4-го тура чемпионата России против "Спартака" на 37-й минуте болельщики хозяев поля бросили в штрафную площадку своей команды файер.

Файер в штрафной "Зенита" после первого гола в ворота "Спартака".

Из-за этого встреча была приостановлена решением главного арбитра Михаила Вилкова.

Файер в штрафной "Зенита" после первого гола в ворота "Спартака".

К месту событий подбежал форвард красно-белых Луиз Адриану и потушил файер, вылив на него воду из бутылки.

Файер в штрафной "Зенита" после первого гола в ворота "Спартака".

После этого матч был возобновлен.

Луиз АДРИАНУ тушит файер в штрафной "Зенита" после первого гола в ворота "Спартака".

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"