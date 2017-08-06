Луиз Адриану потушил файер в штрафной "Зенита". Фото

После гола нападающего "Зенита" Александра Кокорина в матче 4-го тура чемпионата России против "Спартака" на 37-й минуте болельщики хозяев поля бросили в штрафную площадку своей команды файер.
Файер в штрафной "Зенита" после первого гола в ворота "Спартака".
Из-за этого встреча была приостановлена решением главного арбитра Михаила Вилкова.
Файер в штрафной "Зенита" после первого гола в ворота "Спартака".
К месту событий подбежал форвард красно-белых Луиз Адриану и потушил файер, вылив на него воду из бутылки.
Файер в штрафной "Зенита" после первого гола в ворота "Спартака".
После этого матч был возобновлен.
Луиз АДРИАНУ тушит файер в штрафной "Зенита" после первого гола в ворота "Спартака".
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02:04
Gr33nder
Николай360, если ты про Орлова, так он ещё несколько сезонов назад стал не тот, а в этом вообще разные комментаторы на наших матчах работают. Чем тебе Черданцев, Генич, Казанский не угодили?
23:18 6 августа
Николай360
Могу сказать одно. Я не живу не в Питере не в Москве. Но болею с детства за Спартак. Не возщможно с такими комментаторами смотреть игру. Хоть звук выключай. Как смотрю игры что по хоккею что футболу сплошная предвзятость в коминтарии матча.Так вы тогда транслируйте только на Питер. Хрена вы на всю страну эту хрень несете.Организуйте свою страну и играйте СКА-Зенит.А газпром пусть болеет всем составом на трибуне.
22:09 6 августа
Николай360
Могу сказать одно. Я не живу не в Питере не в Москве. Но болею с детства за Спартак. Невозщможно с такими комментаторами смотреть игру. Хоть звук выключай. Как смотрю игры что по хоккею что футболу сплошная предвзятость в коментарии матча.Так вы тогда транслируйте только на Питер. Хрена вы на всю страну эту хрень несете.Организуйте свою страну и играйте СКА-Зенит.А газпром пусть болеет всем составом на требуне.
22:09 6 августа
Gr33nder
Не, ну прям герой матча))
22:06 6 августа
Gr33nder
О да, об этом обязательно надо было написать, ведь больше парасята ничем сегодня не запомнились, а так хоть какой-то маломальский повод для гордости. Пхахах)
22:05 6 августа
Владо
Skotobazenko(21:02)Да-да,и,наверное, как жителю СПб))) наверняка хотелось бы тебе,чтобы и техническую победу подарили сегодня твоему фк "Мухомор")))
21:11 6 августа
Bibigon2000
П_о_в_а_р Лучше б гол забил ба.-------наверное 9 месяцев еще не кончились,родит через недельку)))
21:06 6 августа
Skotobazenko
я, как житель СПб, надеюсь, что за фаеры в штрафной "Зениту" да и ваще за таких болельщиков - в этом сезоне совсем запретят играть и на "Петровском" и на Зенит-Арене. пусть в Грозном играют.
21:02 6 августа
Uzulius
Хоть у кого то оказались мозги, залить огонь водой, а то стояли и тупо на него пялились.
21:01 6 августа
crazysun78
оставил вратаря без водички..
21:01 6 августа
П_о_в_а_р
Лучше б гол забил ба.
20:59 6 августа
shpasic
хорошо, что не по-пионерски.
20:51 6 августа