Луиз Адриану: "Победа над "Уфой" очень важна"

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану выразил радость по поводу победы над "Уфой" (3:1) в матче 16-го тура премьер-лиги. В этой встрече бразилец забил свой четвертый гол в нынешнем сезоне премьер-лиги, где провел 13 игр.

– Нам нужна была эта победа, – цитирует Lance Адриану. – Мы упустили некоторые моменты, очки, которые должны были набирать раньше. Поэтому этот результат очень важен. Наши фанаты хорошо поддерживают команду. С самого начала нам удалось поддерживать высокий темп. Мне повезло забить. Надеюсь, что продолжу забивать, чтобы команда могла приблизиться к первому месту.