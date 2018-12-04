18:14 | Футбол — РПЛ

Луиз Адриану: "На трибунах остается группа людей, которая противостоит команде"

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Нападающий "Спартака"  Луиз Адриану заявил, что сожалеет о том, что между болельщиками красно-белых сохраняется напряженность. 31-летний бразилец также добавил, что часть фанатов противостоит команде.

Знаете, мне искренне жаль, что в стане болельщиков сохраняется напряженность, - приводит слова Адриану RT. - Отрадно, что большая часть стадиона искренне и горячо поддерживает свою команду, гонит ее вперед и помогает выигрывать. Но, к сожалению, на трибунах остается и группа людей, которая продолжает противостоять команде. Это печально видеть. Верю, что в скором времени все это закончится, и мы вернемся к тому, с чего я начинал в "Спартаке" – соответствию лозунгу "один за всех и все за одного".

"Спартак" занимает 4-е место в премьер-лиге, имея в активе 25 очков после 16 туров.

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Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/article/579273-luis-adriano-fanaty-spartak-eksklyuziv

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