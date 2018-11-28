Луиз Адриану: "Кононов поставил "Спартаку" задачу биться за чемпионство"

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану отметил, что команда постарается сделать все возможное, чтобы выправить положение в турнирной таблице. По его словам, новый главный тренер Олег Кононов поставил четкие задачи.

– Известно, что вас звал в "Спартак" Массимо Каррера. И некоторые болельщики опасаются, что смена тренера негативно сказалась на вашем настроении.

– Меня действительно звал в "Спартак" Каррера, но с чего вдруг я без него перестану выполнять поставленные передо мной задачи? Странный вывод. Я остаюсь игроком "Спартака" и хочу помочь команде добиться целей. Никакого негатива по отношению к "Спартаку" с моей стороны и близко нет.

– А что можете сказать сегодня самым верным и преданным болельщикам "Спартака"?

– Скажу только одно: мы сделаем все возможное, чтобы вместе с новым тренером переломить ход сезона, который складывается для нас объективно не лучшим образом. Никого из болельщиков и никого внутри команды не устраивает график, при котором за победой следует ничья или поражение. Это не для "Спартака". Мы в середине таблицы – ну куда это годится?! Тренер поставил перед нами четкие задачи: до конца биться в Премьер-Лиге за чемпионство, выиграть Кубок России, пройти как можно дальше в плей-офф Лиги Европы. Уверен, все без исключения отдадут максимум сил, чтобы достичь этих целей.

– В такой ситуации поддержка трибун особенно важна?

​– Она важна всегда. Тем более – когда речь идет о таких потрясающих болельщиках, как спартаковские. И я надеюсь, что они сплотятся вокруг команды, чтобы мы все вместе как можно скорее забыли эту черную полосу.