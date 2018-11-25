17:05 | Футбол — РПЛ

Луиз Адриану: "Игроки "Спартака" должны изо всех сил поддерживать тренера"

Обсудить
0

Нападающий "Спартака"  Луиз Адриану после победы над "Крыльями Советов" (3:1) в матче 15-го тура чемпионата России отметил, что у нового тренера Олега Кононова есть хорошие игровые идеи.

– Теперь у "Спартака" новый тренер. Чувствуете изменения?

– Мы должны изо всех сил поддерживать тренера, потому что он только пришел в команду. У него есть хорошие игровые идеи.

– Ваши эмоции от забитого мяча?

– Главное, что нам удалось выиграть. (Елена Григорьевская)

Спартак - Крылья Советов

 

Опрос

Олег Кононов - это тот тренер, который нужен "Спартаку"?
Обсудить
голосовать
Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 15-й тур. Дебют Кононова в "Спартаке", "Зенит" - "Ростов" и другие игры
Материалы других СМИ
Загрузка...