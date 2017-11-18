15:15 | Футбол — РФПЛ

Луиз Адриану и Зе Луиш - в нападении "Спартака" на матч с "Краснодаром", Зобнин - в запасе

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Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч 17-го тура чемпионата России против "Краснодара". В заявку команды после тяжелой травмы вернулся полузащитник Роман Зобнин. Он начнет игру в запасе.

Стартовый состав "Спартака": Селихов, Ещенко, Таски, Джикия, Комбаров, Промес, Фернанду, Глушаков, Мельгарехо, Луиз Адриану, Зе Луиш.

Запасные: Ребров, Петкович, Боккетти, Кутепов, Бакаев, Самсонов, Зобнин, Пашалич, Попов, Роша.

Напомним, матч "Краснодар" – "Спартак" состоится сегодня и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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marsey

вперёд, Спартак! :)

15:50

SpaMan

Колхозник в старте, это гут

15:46