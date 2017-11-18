Луиз Адриану и Зе Луиш - в нападении "Спартака" на матч с "Краснодаром", Зобнин - в запасе

Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч 17-го тура чемпионата России против "Краснодара". В заявку команды после тяжелой травмы вернулся полузащитник Роман Зобнин. Он начнет игру в запасе.

Стартовый состав "Спартака": Селихов, Ещенко, Таски, Джикия, Комбаров, Промес, Фернанду, Глушаков, Мельгарехо, Луиз Адриану, Зе Луиш.

Запасные: Ребров, Петкович, Боккетти, Кутепов, Бакаев, Самсонов, Зобнин, Пашалич, Попов, Роша.

Напомним, матч "Краснодар" – "Спартак" состоится сегодня и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.