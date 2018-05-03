Луиз Адриану: "Чемпионская гонка? "Спартаку" нужно побеждать"

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану, посетивший финал конкурса "Мисс "Спартак", рассказал, что думает о чемпионской гонке. По его словам, красно-белым надо побеждать.

– У вас в субботу суперважная игра с "Ростовом". Можно так сказать?

– Я думаю, на данном этапе все матчи суперважные. Мы должны быть максимально сконцентрированы, чтобы добиться самых высоких целей.

– "Локо" проиграл "Краснодару". Как думаете, теперь соперник по чемпионской гонке не так в себе уверен?

– Не особенно волнуюсь по этому поводу. Сначала "Спартак" должен сделать свою работу – победить в ближайшем матче. А потом уже смотреть на соперника. Так что не можем все время думать, что происходит у конкурента. (Юлия ЯКОВЛЕВА)