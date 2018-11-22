Луиз Адриану: "Буду выполнять свою работу и без Карреры"

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану заявил, что отставка Массимо Карреры не повлияет на его игру. 54-летний итальянец, пригласивший бразильского форварда в московский клуб, был уволен 22 октября после поражения в матче 11-го тура премьер-лиги против "Арсенала" (2:3).

- Меня действительно звал в "Спартак" Каррера, но с чего вдруг я перестану выполнять без него поставленные передо мной задачи? Странный вывод, - сказал Адриану в интервью клубной пресс-службе. - Я остаюсь игроком "Спартака" и хочу помочь команде добиться целей. Никакого негатива по отношению к "Спартаку" с моей стороны и близко нет.

Мы сделаем все возможное, чтобы вместе с новым тренером переломить ход сезона, который складывается для нас объективно не лучшим образом. Никого из болельщиков и никого внутри команды не устраивает график, при котором за победой следует ничья или поражение. Это не для "Спартака". Мы в середине таблицы – ну куда это годится?!

"Спартак" занимает 9-е место в премьер-лиге, имея в активе 19 очков после 14 туров. Следующий матч красно-белые проведут дома против "Крыльев Советов".

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