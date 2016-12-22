Луиз Адриану будет получать в "Спартаке" 4 миллиона евро?

В ближайшее время нападающий "Милана" Луиз Адриану подпишет контракт со "Спартаком", сообщает Calciomercato. Контракт с 29-летним футболистом будет рассчитан на три с половиной года, а за каждый сезон он получит по 4 миллиона евро.

Ранее "СЭ" сообщал, что за бразильца красно-белые заплатят 7 миллионов евро. На форварда миланцев "Спартак" обратил внимание после того как форвард "Ювентуса" Марио Манджукич отказался переходить в московский клуб.

В текущем сезоне Луиз Адриану провел 7 матчей в чемпионате Италии и не забил ни одного гола.

Переход Луиза Адриану в "Спартак": почему возникла пауза