Луиз Адриану будет получать в "Спартаке" 4 миллиона евро?

В ближайшее время нападающий "Милана" Луиз Адриану подпишет контракт со "Спартаком", сообщает Calciomercato. Контракт с 29-летним футболистом будет рассчитан на три с половиной года, а за каждый сезон он получит по 4 миллиона евро.
Ранее "СЭ" сообщал, что за бразильца красно-белые заплатят 7 миллионов евро. На форварда миланцев "Спартак" обратил внимание после того как форвард "Ювентуса" Марио Манджукич отказался переходить в московский клуб.
В текущем сезоне Луиз Адриану провел 7 матчей в чемпионате Италии и не забил ни одного гола.
passerby
Пусть будет, можно подумать у нас нападающих в лиге валом, вон у нас Смолов самый лучший, хуже не будет ( деньги не мои)...
23:21 22 декабря
Exsorsist
Очередные слухи от газпрома.
22:06 22 декабря
ведвел
xStream, просто все понимают, что заменя для Зе 4 ляма в год не стоит)
19:21 22 декабря
xStream
не понял, глоры Спама, срочно ищите что-то хорошее в детстве или юности покупки. Может он там феерил и сейчас как вспомнит былое! Что за унылые комменты?
19:05 22 декабря
Тропическая гемангиома Мовсисяна
откуда у мяса такие деньжищи? )))
18:47 22 декабря
Evpatii Kolovrat
Это конечно ни разу не Манджукич, но уж Бдзюбы то сильнее точно.
17:58 22 декабря
onlywhitespartak
Да ладно теперь меня успокоили Федун ему 4 ляма точно не даст не тот игрок , так что вся это шумиха из пальца высосана , походу происки агентов ! Так что адриано к нам не поедит и все рады ;) лишь бы нашли нормального какого то , а то мне даже слухи не нравяться ))
17:56 22 декабря
Adro
как там один ваш персонаж говорил...отработанный материал . С приобретением вас :))
17:48 22 декабря
pravda1979
Если же Спартак по итогам сезона станет чемпионом. Тогда у господина Луческу добавится еще одна причина произошедшего. Первая- это конечно судьи. Ну а вторая- его некогда любимец по Шахтеру, перебрался в стан главных конкурентов за титул. ))
17:42 22 декабря
Velon
Трансфер Л. Адриану - очередной провал менеджмента клуба. Второсортный нападающий за немалые деньги, и баснословный оклад.
17:39 22 декабря
Vedi
Рискованный трансфер - слишком большая сумма и трансфера и зарплаты . Будет забивать - все забудут про цифры - не будет забивать - смешают с пылью кто это придумал .
17:37 22 декабря
Promesov
Опять с этой помойки притащили новость
17:32 22 декабря
Markao.
Да и вообще не нужен
17:31 22 декабря
Markao.
Это Итальянцам так хочется)Нафиг он нужен за такие деньжищи
17:30 22 декабря
Гаттузо зол!
А-ХА-ХА-ХА-ХА!!!! Только бы не сорвалось, только бы не сорвалось! Так надо. Пришло время доить мясную лавку. Если Милан избавится от этого уродца я буду очень рад ,а если он придет в свинарник то оооооооочень рад.
17:29 22 декабря
Jean4
Манджукич к нам не поедет... а жаль.
17:27 22 декабря
Hrenoid
Господи, совсем дебилы что ли??? За этого .... и 4 ляма в год????
17:21 22 декабря
ustin007
он достоен только половины этой суммы- переплачивать вдвое неразумно!
17:19 22 декабря
Buldozer46
если правда, то Леню так еще никогда не разводили- ну Эберт еще свеж в памяти
17:18 22 декабря
Тот самый Зануда
А не дороговато ли для икры второй свежести?
16:59 22 декабря
баламошка
Berkut-7 За 7 матчей и ноль голов, Федун готов заплатить 4 млн зарплату, а лидеру Дзюбе добавку в 300 тысяч зажал ? ....Футболный бизнес в России ))//////////////////////Дзюба не лидер, а питер. Раздевалочный вор и внебрачный муж Орзул. Король Томи и раб Хулька.
16:53 22 декабря
Berkut-7
За 7 матчей и ноль голов, Федун готов заплатить 4 млн зарплату, а лидеру Дзюбе добавку в 300 тысяч зажал ? ....Футболный бизнес в России ))
16:50 22 декабря
shpasic
опять утка. он будет бесплатно играть, т.к. с детства за Спартак!
16:48 22 декабря