16:34 22 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Луиз Адриану будет получать в "Спартаке" 4 миллиона евро?

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В ближайшее время нападающий "Милана" Луиз Адриану подпишет контракт со "Спартаком", сообщает Calciomercato. Контракт с 29-летним футболистом будет рассчитан на три с половиной года, а за каждый сезон он получит по 4 миллиона евро.

Ранее "СЭ" сообщал, что за бразильца красно-белые заплатят 7 миллионов евро. На форварда миланцев "Спартак" обратил внимание после того как форвард "Ювентуса" Марио Манджукич отказался переходить в московский клуб.

В текущем сезоне Луиз Адриану провел 7 матчей в чемпионате Италии и не забил ни одного гола.

Переход Луиза Адриану в "Спартак": почему возникла пауза

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КОММЕНТАРИИ (23)
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passerby

Пусть будет, можно подумать у нас нападающих в лиге валом, вон у нас Смолов самый лучший, хуже не будет ( деньги не мои)...

23:21 22 декабря

Exsorsist

Очередные слухи от газпрома.

22:06 22 декабря

ведвел

xStream, просто все понимают, что заменя для Зе 4 ляма в год не стоит)

19:21 22 декабря

xStream

не понял, глоры Спама, срочно ищите что-то хорошее в детстве или юности покупки. Может он там феерил и сейчас как вспомнит былое! Что за унылые комменты?

19:05 22 декабря

Тропическая гемангиома Мовсисяна

откуда у мяса такие деньжищи? )))

18:47 22 декабря

Evpatii Kolovrat

Это конечно ни разу не Манджукич, но уж Бдзюбы то сильнее точно.

17:58 22 декабря

onlywhitespartak

Да ладно теперь меня успокоили Федун ему 4 ляма точно не даст не тот игрок , так что вся это шумиха из пальца высосана , походу происки агентов ! Так что адриано к нам не поедит и все рады ;) лишь бы нашли нормального какого то , а то мне даже слухи не нравяться ))

17:56 22 декабря

Adro

как там один ваш персонаж говорил...отработанный материал . С приобретением вас :))

17:48 22 декабря

pravda1979

Если же Спартак по итогам сезона станет чемпионом. Тогда у господина Луческу добавится еще одна причина произошедшего. Первая- это конечно судьи. Ну а вторая- его некогда любимец по Шахтеру, перебрался в стан главных конкурентов за титул. ))

17:42 22 декабря

Velon

Трансфер Л. Адриану - очередной провал менеджмента клуба. Второсортный нападающий за немалые деньги, и баснословный оклад.

17:39 22 декабря

Vedi

Рискованный трансфер - слишком большая сумма и трансфера и зарплаты . Будет забивать - все забудут про цифры - не будет забивать - смешают с пылью кто это придумал .

17:37 22 декабря

Promesov

Опять с этой помойки притащили новость

17:32 22 декабря

Markao.

Да и вообще не нужен

17:31 22 декабря

Markao.

Это Итальянцам так хочется)Нафиг он нужен за такие деньжищи

17:30 22 декабря

Гаттузо зол!

А-ХА-ХА-ХА-ХА!!!! Только бы не сорвалось, только бы не сорвалось! Так надо. Пришло время доить мясную лавку. Если Милан избавится от этого уродца я буду очень рад ,а если он придет в свинарник то оооооооочень рад.

17:29 22 декабря

Jean4

Манджукич к нам не поедет... а жаль.

17:27 22 декабря

Hrenoid

Господи, совсем дебилы что ли??? За этого .... и 4 ляма в год????

17:21 22 декабря

ustin007

он достоен только половины этой суммы- переплачивать вдвое неразумно!

17:19 22 декабря

Buldozer46

если правда, то Леню так еще никогда не разводили- ну Эберт еще свеж в памяти

17:18 22 декабря

Тот самый Зануда

А не дороговато ли для икры второй свежести?

16:59 22 декабря

баламошка

Berkut-7 За 7 матчей и ноль голов, Федун готов заплатить 4 млн зарплату, а лидеру Дзюбе добавку в 300 тысяч зажал ? ....Футболный бизнес в России ))//////////////////////Дзюба не лидер, а питер. Раздевалочный вор и внебрачный муж Орзул. Король Томи и раб Хулька.

16:53 22 декабря

Berkut-7

За 7 матчей и ноль голов, Федун готов заплатить 4 млн зарплату, а лидеру Дзюбе добавку в 300 тысяч зажал ? ....Футболный бизнес в России ))

16:50 22 декабря

shpasic

опять утка. он будет бесплатно играть, т.к. с детства за Спартак!

16:48 22 декабря

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Материалы других СМИ