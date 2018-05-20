Луиш Нету: "Я хотел бы остаться в "Фенербахче"

Защитник "Фенербахче" Луиш Нету сказал, что хотел бы остаться в команде. За турецкий клуб он выступает на правах аренды, а его контракт принадлежит "Зениту".

- Когда я приехал в Стамбул, я хотел продолжить карьеру именно в "Фенербахче". С уважением отнесусь к любому решению. У меня еще год по контракту с "Зенитом", - цитирует португальца официальный сайт "Фенербахче". - Я счастлив в Стамбуле. Не знаю, что случится дальше, но я хочу остаться здесь.

В завершившемся сезоне 29-летний футболист провел 13 матчей в чемпионате Турции. До этого СМИ сообщали, что "Фенербахче" решил не выкупать его контракт.

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