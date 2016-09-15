Луиш Нету: "У мистера Луческу свои принципы"

Защитник "Зенита" Луиш Нету отметил, что команда находится на правильном пути и нацелена на победу во всех турнирах. По словам португальца, нужно прибавлять.

– Действительно, игра "Зенита" меняется. У мистера Луческу свои принципы, – цитирует Нету официальный сайт УЕФА. – Мы прошли серьезную предсезонку, играя с сильными соперниками. Нам есть в чем прибавлять, это только начало сезона. Думаю, мы на правильном пути, чтобы хорошо выступить на внутренней арене и в еврокубках.



"Зенит" нацелен на победу во всех турнирах. Соперники в Лиге Европы бывают не хуже, чем в Лиге чемпионов, так что мы готовимся, работаем и постараемся начать групповой турнир во всеоружии. Что касается прошлого чемпионата, считаю, мы упустили титул из-за того, что потеряли важные очки в трех-четырех домашних матчах первой половины сезона. Весной старались догнать ЦСКА и "Ростов", обыграли первых, но уступили вторым, после чего уже трудно было что-то исправить. Но мы выиграли Кубок России в финале с ЦСКА, потом Суперкубок, так что с точки зрения трофеев год не такой уж и плохой.