Луиш Нету: "Самые опасные футболисты "Спартака" – Промес, Зе Луиш и Фернанду"

Защитник "Зенита" Луиш Нету заявил, что для него в матчах против "Спартака" есть только одно желание – выйти на поле и добиться победы. Игрок обороны сказал, что спокойно отнесется к победе красно-белых в бомбардирском споре, если при этом сине-бело-голубые завоюют золото чемпионата России.

– Как и для наших фанатов, президента, боссов "Газпрома" и всего города, для меня встреча с этой командой означает одно: нужно выйти на поле и победить, - цитирует 8news.ru Нету. - За 4,5 года, что я здесь, так было всегда. В этот раз "Спартак" приедет в качестве чемпиона плюс это будет первое "класико" в истории нового стадиона. Думаю, в воскресенье будет очень круто! Это один из главных матчей года, и мы, конечно, хотим его выиграть.

– Три самых опасных футболиста "Спартака" прямо сейчас?

– Промес – думаю, не нужно объяснять почему. Невероятно хорош Зе Луиш – очень сильный парень! А еще Фернанду – для меня он вообще их ключевая фигура, потому что вся игра строится через него. Точность передач, видение поле, игра в обороне и подключения к атакам – на поле Фернанду умеет все.

– Луис Адриано уверен, что они с Промесом забьют больше Кокорина и Дзюбы. То есть минимум 36 мячей.

– Если "Зенит" выиграет чемпионат, пусть забивают хоть 40. Не проблема!

Напомним, матч 4-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком" состоится в воскресенье, 6 августа, начало игры – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.