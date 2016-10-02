19:23 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Луиш Нету: "Оба момента с пенальти были очевидными. Судья был прав"

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Защитник "Зенита" Луиш Нету после матча 9-го тура чемпионата России со "Спартаком" (4:2) отметил, что судья Сергей Иванов правильно назначил оба пенальти, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. "Зенит" догнал "Спартак" в турнирной таблице.

– Оба момента с пенальти были очевидными. Судья был прав. В ситуации со вторым одиннадцатиметровым снесли Кокорина. Всегда бывают ошибки арбитров в обе стороны. У меня к судейству этой игры претензий нет.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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честный человечишко

Орёл. Привык уже, чего там...

19:44

mallwen

И тактично умолчал о том, что и за его фолы должны были Спартаку давать пеналь в ворота Зени:).

19:33

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