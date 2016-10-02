Луиш Нету: "Оба момента с пенальти были очевидными. Судья был прав"

Защитник "Зенита" Луиш Нету после матча 9-го тура чемпионата России со "Спартаком" (4:2) отметил, что судья Сергей Иванов правильно назначил оба пенальти, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. "Зенит" догнал "Спартак" в турнирной таблице.

– Оба момента с пенальти были очевидными. Судья был прав. В ситуации со вторым одиннадцатиметровым снесли Кокорина. Всегда бывают ошибки арбитров в обе стороны. У меня к судейству этой игры претензий нет.