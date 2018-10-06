Луиш Нету: "Маркизио привнесет в "Зенит" чемпионское мышление"

Защитник "Зенита" Луиш Нету заявил, что новичок команды Клаудио Маркизио привнесет в петербургский клуб чемпионский образ мышления. 32-летний хавбек присоединился к сине-бело-голубым 3 сентября 2018 года, подписав двухлетний контракт.

- Я не так много времени провел в Италии, но Маркизио – игрок, который до этого всю карьеру выступал в "Ювентусе", - сказал Нету в интервью ФАН. - Он всегда был чемпионом: этот тот образ мышления, который он может привнести сюда, в "Зенит". Думаю, он может стать важным футболистом для нас, потому что у него огромный опыт игры в решающих матчах. Он, как и "Зенит", стремится к титулам.

Что касается возраста, я не вижу проблем. Маркизио – большой профессионал, он очень внимателен к деталям, привык контролировать свое состояние. Абсолютно уверен, что он еще долго сможет выступать на высоком уровне. Поверьте, для него возраст точно не проблема.

"Зенит" после девяти туров занимает 1-е место в РПЛ, имея в активе 22 очка. Сине-бело-голубые сыграют с "Краснодаром" 7 октября.

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