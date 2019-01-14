Луиш Нету: "Фенербахче" больше внимания уделяет чемпионату Турции, а не Лиге Европы"

Португальский защитник "Зенита" Луиш Нету ответил на вопросы журналистов после медосмотра. Игрок поделился мнением относительно следующего соперника в Лиге Европы - "Фенербахче".

– Общались с кем-то из бывших одноклубников после жеребьевки? – вопрос Нету.

– Поговорил с нападающим Роберто Сольдадо, у нас хорошие отношения. Обсудили предстоящие матчи, поспорили, у кого больше шансов пройти дальше. Будет здорово сыграть друг против друга – встретятся две команды с историей.

– Тот факт, что "Фенербахче" идет на предпоследнем месте в турецкой лиге, на руку "Зениту"?

– Не думаю. В любом случае, "Фенербахче" больше внимания уделяет внутреннему чемпионату, а не Лиге Европы, и приложит все силы, чтобы выйти из сложной ситуации. Да, у них были сложности, и сейчас в клубе третий по счету тренер, но многое изменилось, и чемпионат будет их приоритетом. (Егор БЫЧКОВ)