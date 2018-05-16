Луиш Фигу: "Фернандеш провел фантастический сезон в "Локомотиве"

Бывший капитан сборной Португалии Луиш Фигу сказал, что следил за выступлением соотечественников Мануэла Фернандеша и Эдера за "Локомотив". По мнению экс-хавбека, его команду можно отнести к числу претендентов на титул победителей чемпионата мира-2018.

– Я слежу за ними обоими и знаю, что они стали чемпионами России, – цитирует ТАСС Фигу. – Я не главный тренер и, к счастью, выбор делать не мне. Но Мануэл провел фантастический сезон, стал чемпионом в составе своего клуба, снова стал вызываться в сборную. Посмотрим, как решит тренер.

Чемпионат мира в России? Ожидаю потрясающего турнира, и мои фавориты – команды с опытом, как Испания и Германия, ну и, конечно, Бразилия и Аргентина с учетом тех звезд, которые они имеют в своем составе. Португальцы и еще несколько команд в следующем ряду претендентов. Надеюсь, нашей команде поможет опыт победы на чемпионате Европы два года назад.

Напомним, матчи мирового первенство пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная Португалии сыграет в группе B, ее соперниками будут Испания, Марокко и Иран.