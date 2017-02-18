Луиджи Ди Бьяджо: "Каррера способен вырасти в тренера уровня Конте"

Бывший полузащитник сборной Италии и "Интера" Луиджи ди Бьяджо высказал мнение, что главный тренер "Спартака" Массимо Каррера обладает всем, чтобы достичь уровня своего коллеги Антонио Конте из английского "Челси". Наставник российской команды на протяжении многих лет работал в тренерском штабе Конте сначала в "Ювентусе", а затем в сборной Италии.

- Каррера - отличный парень и очень хорошо подготовленный тренер, - цитирует ТАСС ди Бьяджо. - Могу говорить о нем только лестные слова. Может ли он выйти на уровень Конте? Почему нет, он много работал с Антонио.

Массимо - мой друг. Неделю назад мы встретились с ним в Риме, он рассказал, как ему работается и живется в России. Я приглашал его сюда (в Москву), но он, к сожалению, с командой на сборах. Рад за его успехи.