Лучший игрок "Химок" по версии болельщиков перешел в "Тосно"

Полузащитник "Химок" Ян Казаев, признанный болельщиками лучшим игроком по итогам сезона, сменит клубную прописку, информирует пресс-служба химчан. Хавбек перешел в "Тосно". О деталях соглашения не сообщается.

Казаев пополнил состав "Химок" в 2015 году и за это время он провел за красно-черных 62 матча и забил 12 голов. По итогам минувшего сезона 25-летний россиянин стал лучшим бомбардиром клуба, забив 8 мячей.

Напомним, что полузащитник ранее уже выступал в составе "Тосно". В сезоне-2013/14 он провел за черно-бело-зеленых 17 матчей и забил два мяча.