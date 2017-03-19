Лучший бомбардир "Терека" - в "старте" на матч с ЦСКА

Стал известен состав "Терека" на матч 20-го тура чемпионата России против ЦСКА. Отметим, что с первых минут у грозненского клуба выйдет на поле лучший бомбардир команды в текущем сезоне – нападающий Беким Балай. На его счету 8 голов в 18 матчах премьер-лиги. ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, "Терек" идет на седьмой строчке.

Состав "Терека" выглядит следующим образом:

"Терек": Городов, Уциев, Семенов, Мохаммади, Ромеро, Дьембер, Лебеденко, Оздоев, Кузяев, Бериша, Балай.

Запасные: Годзюр, Гудиев, Биспо, Плиев, Кадыров, Грозав, Роши, Садаев, Митришев, Мбенг.

Текстовая трансляция матча "Терек" - ЦСКА