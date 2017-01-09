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Луческу разрешил Ломбертсу вести переговоры с "Галатасараем"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу не будет препятствовать переходу защитника Николаса Ломбертса в "Галатасарай", сообщает Fotomac. По информации источника, румынский специалист дал разрешение бельгийцу на переговоры с турецким клубом. Отмечается, что стороны еще не пришли к договоренности.

"Галатасарай" был готов приобрести 31-летнего футболиста еще прошлым летом, но "Зенит" отказался продавать Ломбертса.

Ранее агент игрока Сантуш Верхлуст сообщил, что для потенциальных покупателей главной проблемой остается высокая трансферная стоимость. По его словам, питерцы запрашивают за игрока порядка 3 миллионов евро.

В этом сезоне Ломбертс провел пять матчей в чемпионате России.

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Материалы REN-TV

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