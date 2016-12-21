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Лучано Спаллетти: "За все время в "Зените" меня ни разу не просили объяснить причину поражения"

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Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти в интервью официальному сайту УЕФА вспомнил период карьеры, когда он работал в "Зените". По словам итальянского специалиста, он чувствовал, что важен для клуба.

За все годы, что работал в Санкт-Петербурге, меня ни разу не попросили объяснить итог того или иного матча, причину поражения или просто неудачной игры, – подчеркнул Спаллетти. - Алексей Миллер всегда говорил со мной о будущем, о новых целях. Поэтому я мог не оглядываться назад и не фокусироваться на неудачах. Он всегда ставил новые цели – это важно. Его влияние выходило за рамки профессионального сотрудничества. Я чувствовал тепло и понимание в ситуациях, когда дела шли не лучшим образом. Никогда не забуду свои ощущения. Мне давали понять, что я очень важен для клуба. Всегда буду за это благодарен.

Дополнительная информация

http://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/news/newsid=2422931.html

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