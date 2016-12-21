Лучано Спаллетти: "В "Зените" после трех лет отличного футбола что-то разладилось"

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти в интервью пресс-службе УЕФА вспомнил период своей карьеры в "Зените". По словам итальянского специалиста, три года команда показывала отличный футбол.

Достижения бывают разные, – подчеркнул Спаллетти. - Это не только трофеи, которые я выиграл с "Зенитом". Значимость успехов зависит от того, кто принимает решения и оценивает результат, а также от вашего изначального положения и ожиданий. У "Зенита" были определенные цели, которые клуб поставил, подписывая контракт со мной. Я всегда все делал профессионально. Возможно, мы могли добиться большего, но после трех лет отличного футбола что-то разладилось. Впоследствии клуб принял решение расстаться.