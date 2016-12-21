Лучано Спаллетти: "Постоянно слежу за "Зенитом"

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти в интервью пресс-службе УЕФА подчеркнул, что постоянно следит за игрой своего бывшего клуба – "Зенита". По словам итальянского специалиста, ему удалось установить близкие отношения с футболистами.

Я постоянно слежу за командой, так как сохранил хорошие отношения со многими игроками. За свою карьеру я провел по пять лет в "Эмполи", "Удинезе", "Роме" и "Зените". Это не годик потренировать где-то, связи становятся намного крепче. То, что я столько лет провел в клубе, позволило мне установить более близкие отношения с футболистами. А это в свою очередь помогло мне в профессиональном развитии.