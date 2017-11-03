Луценко - в атаке "Динамо" на матч с "Уралом"

Стали известны стартовые составы "Урала" и "Динамо" на матч 16-го тура премьер-лиги. В составе москвичей в атаке с первых минут появится Евгений Луценко.

"Урал": Годзюр, Чернов, Меркулов, Балажиц, Димитров, Бавин, Евсеев, Кулаков, Бумаль, Бикфалви, Ильин. Запасные: Арапов, Жариков, Данцев, Динга, Ароян, Фидлер, Чантурия.

"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Хольмен, Соснин, Сапета, Темников, Зотов, Ташаев, Луценко. Запасные: Лещук, Цаллагов, Рыков, Калугин, Терехов, Обольский, Вандерсон, Бечирай.

Матч "Урал" – "Динамо" начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.