Луценко и Обольский - в атаке "Динамо" на матч с "Ахматом"

Стали известны стартовые составы "Динамо" и "Ахмата" на матч 17-го тура премьер-лиги.

"Динамо": Шунин, С. Терехов, Козлов, Шуньич, Хольмен, Соснин, Сапета, Ташаев, А. Терехов, Луценко, Обольский. Запасные: Лещук, Цаллагов, Рыков, Темников, Зотов, Катрич, Соу, Тьям, Вандерсон, Бечирай.

"Ахмат": Гудиев, Уциев, Плиев, Семенов, Анхель, Сампайю, Бериша, Роши, Швец, Силва, Мбенг. Запасные: Городов, Родолфу, Кадыров, Бацуев, Раванелли, Садаев, Митришев, А. Кадыров, Балай, Лео Жаба.

Матч "Динамо" – "Ахмат" начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.