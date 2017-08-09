Луан в пятницу вылетит в Россию для подписания контракта со "Спартаком"

Нападающий "Гремиу" Луан должен отправиться в Москву для подписания контракта со "Спартаком" в пятницу, 11 августа. Как сообщает Gazeta Esportiva, условия договора согласованы и 24-летний игрок отправится в Россию, проведя последний матч за "Гремиу" в Кубке Либертадорес с "Годой Крус".

Ранее стало известно, что фанаты "Гремиу" хотят помешать трансферу, который оценивается в 25 миллионов евро. Болельщики намерены собраться в аэропорту Порту-Алегри и помешать вылету Луана.