Луан станет игроком "Спартака" 9 августа?

Нападающий "Гремиу" Луан принял предложение о переходе в "Спартак", утверждает ESPN Brazil. Согласно источнику, футболист может стать игроком красно-белых уже 9 августа.

24-летний Луан играл за олимпийскую сборную Бразилии, в составе которой завоевал золотые медали игр в Рио-де-Жанейро. В рамках турнира игрок выходил на поле в шести матчах и забил три гола. 26 января 2017 года в товарищеском матче против сборной Колумбии нападающий дебютировал за главную сборную Бразилии.

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