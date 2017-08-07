Луан станет игроком "Спартака" 9 августа?

Нападающий "Гремиу" Луан принял предложение о переходе в "Спартак", утверждает ESPN Brazil. Согласно источнику, футболист может стать игроком красно-белых уже 9 августа.
24-летний Луан играл за олимпийскую сборную Бразилии, в составе которой завоевал золотые медали игр в Рио-де-Жанейро. В рамках турнира игрок выходил на поле в шести матчах и забил три гола. 26 января 2017 года в товарищеском матче против сборной Колумбии нападающий дебютировал за главную сборную Бразилии.
Олимпийский чемпион из фавел. "Спартак" нашел замену Промесу?
.KiddoK.
Что за статистика, 3 гола в Олимпийском турнире?! И Все????? А за Гремиу сколько забил?? Странно что об этом умалчивают....
01:19
SpaMan
Mad Butcher Бомжи опять истерят 00:30 --- Пусть истерят, тем больнее будет реальность.
00:44
Slim Taller
Свинорылы и трёх поросят себе подбирают - Луиш,Луан.А третий будет,наверное,Луон.
00:36
Mad Butcher
Бомжи опять истерят
00:30
SpaMan
Millwall82 Гаттузо Крут!!!!!!#, да не))) берут для того что бы в следующем году не 5-1 было) а скажем 5-2) почетно и по словам мясных совсем не разгром) 22:52 --- Кто так говорит?
23:44 7 августа
SpaMan
Millwall82 Игрок топ по нашим меркам. Хотя Дриусси тому же проигрывал. Ровесники, но на уровне молодежки Себ постоянно выигрывал. Федуну необходимо думать не о нападении. А о защитнике крайнем, центральном защитнике, и диспетчере (Пашалич замена Зобнина, но никогда диспетчером не был) 22:39 --- Понятно что проигрывает, вашему Дриусси все проигрывают.
23:26 7 августа
Millwall82
Гаттузо Крут!!!!!!#, да не))) берут для того что бы в следующем году не 5-1 было) а скажем 5-2) почетно и по словам мясных совсем не разгром)
22:52 7 августа
SIZ170
.... в обороне *проходной двор*, а они напов скупают......
22:51 7 августа
Гаттузо Крут!!!!!!#!
а-ха-ха! За 22-24 ломтя взять игрока, посадить на банку мартышку Адриану с ЗП в 4 ломтя- это красиво. И при этом в обороне будут играть колченогие и наш Бекенбауэр Кутепка. И это прекрасно//////Свиноферм должен быть разрушен. (Катон)
22:39 7 августа
Millwall82
Игрок топ по нашим меркам. Хотя Дриусси тому же проигрывал. Ровесники, но на уровне молодежки Себ постоянно выигрывал. Федуну необходимо думать не о нападении. А о защитнике крайнем, центральном защитнике, и диспетчере (Пашалич замена Зобнина, но никогда диспетчером не был)
22:39 7 августа
Тот самый Зануда
У Спама в обороне проходной двор,с травмой Зобнина в центре не всё в порядке,да и с квалифицированными игроками российского происхождения наблюдается явный дефицит,а им всё страйкеров подавай.Ну-ну...
22:35 7 августа
гаттузо туп
zenitoman///Да Шнобель тот еще знаток-инсайдер.Его сказок много слышали.Он наверное рос и и тграл вместе с ним раз про сожности характера знает.Сплетник обычный этот Шнобель.
22:32 7 августа
Йоркширский олень
очень нужен прям нап, в защите проходной двор,что слева,что справа
22:28 7 августа
zenitoman
Шнобель сказал:"У Луана оооооочень сложный характер" и за 20-ку брак проблемного игрока... Федун идёт ва-банк, хотя спартаку нужны защитники
22:27 7 августа
SpaMan
Вот и третий нап-страйкер. Зе и Промес будут довольно. Плюс у Пашалича выбору кому мячи скидывать.
22:17 7 августа
Тот самый Зануда
22 ляма?Да Федун удавится!
22:14 7 августа
Mad Butcher
Мега трансфер
22:05 7 августа