23:59 10 августа | Футбол — РФПЛ

Луан: "Спартак"? Президент хочет продать меня против моей воли"

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Нападающий "Гремиу" Луан отметил, что с ним не связывались относительно перехода в другой клуб. Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Спартак" близок к приобретению бразильца.

 
ЛУАН.Луан: "Спартак" ждет. LIVE!

- Я являюсь игроком "Гремиу", больше мне нечего сказать, - цитирует Esporte Луана. - Я думаю только о следующей игре за эту команду. Я всегда мечтал о том, чтобы стать футболистом. У меня есть желание попробовать себя в Европе, но сейчас думаю только о "Гремиу". Я рад, ведь еще одна мечта осуществилась – я попал в сборную Бразилии.

"Спартак"? Я не получал предложений, а клуб мне об этом не сообщал. Мыслей по этому поводу у меня нет. Я считаю, что в "Гремиу" у меня будет больше шансов на то, чтобы пробиться в сборную Бразилии.

Со мной никто ничего не обсуждал. Только после общения я смогу принять решение. Президент клуба в интервью сказал о моем переходе, как о случившемся факте. Я сказал ему: "Вы продаете меня против моей воли".

 

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КОММЕНТАРИИ (17)
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yaroslav11v

Автомойки - прошлый век! Джереми Кларксон заявил о революционном методе защиты автомобиля от грязи, воды и царапин , его слова http://klarcson.blogspot.com Работает идеально! Одного нанесения хватает до года! Моему автомобилю уже 7 лет, а выглядит кaк новый! Доволен,как слон!

01:25

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

вот и сказочке конец...)

01:22

top220

Да что же это делается то,товарищи дорогие!...Работорговля прям настоящая, и это в 21 веке то!!!

01:16

Ganik

Видно же, что сначала дал согласие на переход в Спартак, а теперь резко заднюю включил. Напоминает историю с Маноласом. Если эти люди не горят желанием играть в России, их сразу же надо посылать на йух!

00:55

Promesov

Луан, Луанушка не пугай нас так больше

00:52

миша елец

на пику его! мы великий клуб! и после этих слов, пусть играет на своих кофейных плантациях!

00:52

kim-1965

Скоро развязка. С трудом верится, что Федун 22 млн. выложит, но хотелось бы. В ЛЧ окупится.

00:30

баламошка

Да и хрен с тобой, нужон больно) За такие бабки можно академию ещё одну воткнуть. Или крышу дырявую у бомжей залатать.

00:21

Очень плохой мальчик

Читаю и смеюсь,это он перед болельщиками своими ломается,типа патриот. Не хочет он ехать,ага,типа деньги не нужны)

00:19

Пиитерец

И пора уже Live по Гараю делать: с Луаном мега-супер-пупер получилось, оторваться невозможно было.

00:19

С.Мороз

Да не хочешь и не надо,вот пиз..ц звезда))))Федун...за эти-же бабки берем Гацкана,Калача и Федьку Смолова(выкупаем)

00:17

Пиитерец

Опаньки! А парень вообще ни ухом, ни рылом. И, похоже, свинорылым не торопится становиться.

00:17

Jean4

Хехеххе, да это поинтереснее Санта-Барбары будет. =)

00:16

PallMall

Гребаные рабовладельцы!

00:13

совва

работорговцы)

00:13

ErnstRadir

потом будет, "Зенит хочет перехватить Луана у Спартака",потом "Зениту не нужен Луан" и тд и тп

00:09

Sergey_msk

Завтра ждем заголовок в "СЭ": "Луана в Спартаке не будет!")))

00:05