Луан: "Спартак"? Президент хочет продать меня против моей воли"

Нападающий "Гремиу" Луан отметил, что с ним не связывались относительно перехода в другой клуб. Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Спартак" близок к приобретению бразильца.

- Я являюсь игроком "Гремиу", больше мне нечего сказать, - цитирует Esporte Луана. - Я думаю только о следующей игре за эту команду. Я всегда мечтал о том, чтобы стать футболистом. У меня есть желание попробовать себя в Европе, но сейчас думаю только о "Гремиу". Я рад, ведь еще одна мечта осуществилась – я попал в сборную Бразилии.

"Спартак"? Я не получал предложений, а клуб мне об этом не сообщал. Мыслей по этому поводу у меня нет. Я считаю, что в "Гремиу" у меня будет больше шансов на то, чтобы пробиться в сборную Бразилии.

Со мной никто ничего не обсуждал. Только после общения я смогу принять решение. Президент клуба в интервью сказал о моем переходе, как о случившемся факте. Я сказал ему: "Вы продаете меня против моей воли".