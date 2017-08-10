Луан: "Спартак"? Президент хочет продать меня против моей воли"

Нападающий "Гремиу" Луан отметил, что с ним не связывались относительно перехода в другой клуб. Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Спартак" близок к приобретению бразильца.
- Я являюсь игроком "Гремиу", больше мне нечего сказать, - цитирует Esporte Луана. - Я думаю только о следующей игре за эту команду. Я всегда мечтал о том, чтобы стать футболистом. У меня есть желание попробовать себя в Европе, но сейчас думаю только о "Гремиу". Я рад, ведь еще одна мечта осуществилась – я попал в сборную Бразилии.
"Спартак"? Я не получал предложений, а клуб мне об этом не сообщал. Мыслей по этому поводу у меня нет. Я считаю, что в "Гремиу" у меня будет больше шансов на то, чтобы пробиться в сборную Бразилии.
Со мной никто ничего не обсуждал. Только после общения я смогу принять решение. Президент клуба в интервью сказал о моем переходе, как о случившемся факте. Я сказал ему: "Вы продаете меня против моей воли".
yaroslav11v
Автомойки - прошлый век! Джереми Кларксон заявил о революционном методе защиты автомобиля от грязи, воды и царапин , его слова http://klarcson.blogspot.com Работает идеально! Одного нанесения хватает до года! Моему автомобилю уже 7 лет, а выглядит кaк новый! Доволен,как слон!
01:25
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
вот и сказочке конец...)
01:22
top220
Да что же это делается то,товарищи дорогие!...Работорговля прям настоящая, и это в 21 веке то!!!
01:16
Ganik
Видно же, что сначала дал согласие на переход в Спартак, а теперь резко заднюю включил. Напоминает историю с Маноласом. Если эти люди не горят желанием играть в России, их сразу же надо посылать на йух!
00:55
Promesov
Луан, Луанушка не пугай нас так больше
00:52
миша елец
на пику его! мы великий клуб! и после этих слов, пусть играет на своих кофейных плантациях!
00:52
kim-1965
Скоро развязка. С трудом верится, что Федун 22 млн. выложит, но хотелось бы. В ЛЧ окупится.
00:30
баламошка
Да и хрен с тобой, нужон больно) За такие бабки можно академию ещё одну воткнуть. Или крышу дырявую у бомжей залатать.
00:21
Очень плохой мальчик
Читаю и смеюсь,это он перед болельщиками своими ломается,типа патриот. Не хочет он ехать,ага,типа деньги не нужны)
00:19
Пиитерец
И пора уже Live по Гараю делать: с Луаном мега-супер-пупер получилось, оторваться невозможно было.
00:19
С.Мороз
Да не хочешь и не надо,вот пиз..ц звезда))))Федун...за эти-же бабки берем Гацкана,Калача и Федьку Смолова(выкупаем)
00:17
Пиитерец
Опаньки! А парень вообще ни ухом, ни рылом. И, похоже, свинорылым не торопится становиться.
00:17
Jean4
Хехеххе, да это поинтереснее Санта-Барбары будет. =)
00:16
PallMall
Гребаные рабовладельцы!
00:13
совва
работорговцы)
00:13
ErnstRadir
потом будет, "Зенит хочет перехватить Луана у Спартака",потом "Зениту не нужен Луан" и тд и тп
00:09
Sergey_msk
Завтра ждем заголовок в "СЭ": "Луана в Спартаке не будет!")))
00:05