17:44 | Футбол — РФПЛ

Луан согласился на переход в "Спартак", однако клубы не могут согласовать сумму трансфера игрока

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Нападающий "Гремиу" Луан согласился перейти в "Спартак", утверждает GloboEsporte. Однако между клубами до сих пор есть финансовые разногласия по трансферу 24-летнего игрока. Переход бразильца затянулся именно по этой причине. Отмечается, что сделка все еще может быть завершена в ближайшие дни.

Луан готов перейти в чемпионат России даже несмотря на то, что его выступления в премьер-лиге будут менее заметными для тренерского штаба сборной Бразилии. Вчера форвард получил вызов в национальную команду на матчи отборочного турнира чемпионата мира.

Ранее стало известно, что Луан обойдется красно-белым в 22 – 25 миллионов евро.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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qwe20

перейдет - хорошо, не перейдет - тоже неплохо, деньги целее будут. хотя деньги Федуна беречь не стоит ))

18:08

tusar-67

Maxiros-Неймар,всё таки играл,на полях и ноги-берёг свои,а этот Луан,в детсва на камнях играл и ногами камни пинал,думаю,что немало игроков Российских-покалечит,если,в Спартак перейдёт,в общем второй Кавенаги,как не крути.

18:04

СашаРичагин

За 223 млн. Надо утереть нос арабским шейхам, чтобы все видели, что наши шейхи круче.

17:59

ненавижу_Мойшу_Каца

Куда смотрит Неймар ? Как можно было так проворонить молодого коллегу ? Чем слушал Луан старшего товарища ?

17:59

Millwall82

Похоже все в Бразилии любят бразильские сериалы, которые у нас показывали в 90х, 1000 серийные. То Неймар, то теперь новые сериалы "Коутиньо в Барсе" и "Луан в Спартаке".

17:57

Maxiros

Давайте, Давайте дожмите уже - что то подсказывает что это не второй Кавенаги. А кто знает может запоздалый Неймар 2.

17:55

rastasick

Ахахахахахахахаха, вчера писАли,что клубы договорились,а игрок не хочет в рабство на ферму,а сегодня игрок хочет,а клубы договорится не могут)))) петушок-спартак-экспресс в своём репертуаре

17:53

Obl2007

мыльная опера продолжается ....

17:50