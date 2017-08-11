Луан согласился на переход в "Спартак", однако клубы не могут согласовать сумму трансфера игрока

Нападающий "Гремиу" Луан согласился перейти в "Спартак", утверждает GloboEsporte. Однако между клубами до сих пор есть финансовые разногласия по трансферу 24-летнего игрока. Переход бразильца затянулся именно по этой причине. Отмечается, что сделка все еще может быть завершена в ближайшие дни.
Луан готов перейти в чемпионат России даже несмотря на то, что его выступления в премьер-лиге будут менее заметными для тренерского штаба сборной Бразилии. Вчера форвард получил вызов в национальную команду на матчи отборочного турнира чемпионата мира.
Ранее стало известно, что Луан обойдется красно-белым в 22 – 25 миллионов евро.
qwe20
перейдет - хорошо, не перейдет - тоже неплохо, деньги целее будут. хотя деньги Федуна беречь не стоит ))
18:08
tusar-67
Maxiros-Неймар,всё таки играл,на полях и ноги-берёг свои,а этот Луан,в детсва на камнях играл и ногами камни пинал,думаю,что немало игроков Российских-покалечит,если,в Спартак перейдёт,в общем второй Кавенаги,как не крути.
18:04
СашаРичагин
За 223 млн. Надо утереть нос арабским шейхам, чтобы все видели, что наши шейхи круче.
17:59
ненавижу_Мойшу_Каца
Куда смотрит Неймар ? Как можно было так проворонить молодого коллегу ? Чем слушал Луан старшего товарища ?
17:59
Millwall82
Похоже все в Бразилии любят бразильские сериалы, которые у нас показывали в 90х, 1000 серийные. То Неймар, то теперь новые сериалы "Коутиньо в Барсе" и "Луан в Спартаке".
17:57
Maxiros
Давайте, Давайте дожмите уже - что то подсказывает что это не второй Кавенаги. А кто знает может запоздалый Неймар 2.
17:55
rastasick
Ахахахахахахахаха, вчера писАли,что клубы договорились,а игрок не хочет в рабство на ферму,а сегодня игрок хочет,а клубы договорится не могут)))) петушок-спартак-экспресс в своём репертуаре
17:53
Obl2007
мыльная опера продолжается ....
17:50