Луан согласился на переход в "Спартак", однако клубы не могут согласовать сумму трансфера игрока

Нападающий "Гремиу" Луан согласился перейти в "Спартак", утверждает GloboEsporte. Однако между клубами до сих пор есть финансовые разногласия по трансферу 24-летнего игрока. Переход бразильца затянулся именно по этой причине. Отмечается, что сделка все еще может быть завершена в ближайшие дни.

Луан готов перейти в чемпионат России даже несмотря на то, что его выступления в премьер-лиге будут менее заметными для тренерского штаба сборной Бразилии. Вчера форвард получил вызов в национальную команду на матчи отборочного турнира чемпионата мира.

Ранее стало известно, что Луан обойдется красно-белым в 22 – 25 миллионов евро.