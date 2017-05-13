19:32 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Лоськов – рекордсмен по числу сезонов в чемпионатах России

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Дмитрий Лоськов, выйдя на поле в матче против "Оренбурга", принял участие в 20-м чемпионате России из 25 состоявшихся. Полузащитник "Локомотива", в последний раз игравший в премьер-лиге ровно пять лет назад – 13 мая 2012 года, – обошел по числу сезонов в элитной лиге Сергея Семака, выступавшего за "Асмарал", ЦСКА, "Москву", "Рубин" и "Зенит" с 1993 по 2013 год (с перерывом на сезон-2005). Из продолжающих выступление футболистов преследуют Лоськова Сергей Игнашевич (18 сезонов), Александр Анюков (17) и братья Березуцкие (по 16).

Рекордсмены по количеству сезонов в чемпионатах России

Игрок

Клубы

Матчи

Сезоны

Дмитрий ЛОСЬКОВ

Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн

453

20

Сергей СЕМАК

Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит

456

19

Сергей ИГНАШЕВИЧ

Кр.Советов, Локомотив, ЦСКА

462

18

Игорь СЕМШОВ

ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Кр.Советов

433

18

Александр АНЮКОВ

Кр.Советов, Зенит

325

17

Роман БЕРЕЗОВСКИЙ

Зенит, Торпедо, Динамо, Химки

313

17

Руслан АДЖИНДЖАЛ

Балтика, Торпедо-ЗИЛ, Уралан, Терек, Луч-Энергия, Кр.Советов, Волга, Краснодар

397

16

Валерий ЕСИПОВ

Ротор, Сатурн

390

16

Василий БЕРЕЗУЦКИЙ

Торпедо-ЗИЛ, ЦСКА

375

16

Андрей ТИХОНОВ

Спартак, Кр.Советов, Химки

346

16

Алексей БЕРЕЗУЦКИЙ

Черноморец, ЦСКА

336

16

Вячеслав МАЛАФЕЕВ

Зенит

328

16

Алексей ИГОНИН

Зенит, Сатурн, Анжи

302

16

Владимир МАМИНОВ

Локомотив

291

16

В день матча с "Оренбургом" Лоськову исполнилось 43 года 90 дней. Лишь рекордсмен чемпионатов России Анатолий Давыдов проводил встречу в более почтенном возрасте. 3 сентября 1997 года защитник "Зенита" в 43 года 295 дней сыграл на "Петровском" против новороссийского "Черноморца" (0:0), заработав в тот день еще и самую "старую" красную карточку чемпионатов. Теоретически Лоськов может замахнуться и на рекорд Давыдова, если останется в футболе еще на сезон и попадет в состав после 4 декабря 2017 года.

После достижения 40-летнего рубежа в чемпионате России играли шесть футболистов. Помимо Давыдова и Лоськова это вратари Александр Филимонов и Роман Березовский, полузащитники Руслан Аджинджал (любопытно, что все трое завершили выступления в сезоне-2014/15) и Андрей Тихонов (в сезоне-2011/12).

При удачном стечении обстоятельств Лоськов может стать самым возрастным автором гола в чемпионате России. Сейчас рекорд принадлежит сатурновцу Сергею Наталушко, который 17 мая 2000 года огорчил "Локомотив" в возрасте 39 лет 249 дней. Лоськов, кстати, в том матче участвовал и провел на поле все 90 минут. В 39 лет отличался легендарный ростовчанин Сергей Андреев, которому для гола в ворота ЦСКА хватило семи минут в последнем матче карьеры. Интересно, что голевую передачу старшему товарищу отдал как раз Лоськов. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые возрастные футболисты в чемпионатах России

Игрок

Дата рожд.

Клуб

Дата матча

Соперник

Счет

Возраст

Анатолий ДАВЫДОВ

13.11.1953

Зенит

03.09.1997

Черноморец (д)

0:0

43 года 295 дней

Дмитрий ЛОСЬКОВ

12.02.1974

Локомотив

13.05.2017

Оренбург (д)

?

43 года 90 дней

Александр ФИЛИМОНОВ

15.10.1973

Арсенал

08.12.2014

Ростов (д)

1:0

41 год 54 дня

Андрей ТИХОНОВ

16.10.1970

Спартак

18.09.2011

Кр.Советов (д)

3:0

40 лет 337 дней

Руслан АДЖИНДЖАЛ

22.06.1974

Краснодар

17.05.2015

Торпедо (д)

2:2

40 лет 329 дней

Роман БЕРЕЗОВСКИЙ

05.08.1974

Динамо

13.09.2014

Зенит (г)

2:3

40 лет 39 дней

Сергей НАТАЛУШКО

13.09.1960

Сатурн

26.05.2000

Кр.Советов (г)

2:3

39 лет 255 дней

Александр БАЛАХНИН

01.04.1955

Лада

28.10.1994

Текстиьщик (д)

3:2

39 лет 210 дней

Юрий ГАВРИЛОВ

03.05.1953

Асмарал

08.11.1992

Динамо (д)

1:3

39 лет 189 дней

Сергей АНДРЕЕВ

16.05.1956

Ростсельмаш

30.09.1995

ЦСКА (д)

1:3

39 лет 137 дней

Трансляция матча "Локомотив" - "Оренбург"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 28-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Aborigen06

А чего не в дерби выпустили, или в финале кубка? А, слабо???

20:32

Валет Тула

теперь лося будут каждый сезон на 5 минут выпускать......я предлагаю срочно Семаку выйти на поле на пару минут )))

20:13

Никос69

Круто! На 10 минут вышел и сезон засчитан! Лось, давай 30-ку!)))))))

19:57

marksan

Кому нужны подобные достижения? Цирк, однако!

19:56

Slim Taller

Рекордсмен липовый.Выпустите на поле Н.Симоняна - будет ещё один рекорд.

19:49