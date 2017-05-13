Лоськов – рекордсмен по числу сезонов в чемпионатах России

Дмитрий Лоськов, выйдя на поле в матче против "Оренбурга", принял участие в 20-м чемпионате России из 25 состоявшихся. Полузащитник "Локомотива", в последний раз игравший в премьер-лиге ровно пять лет назад – 13 мая 2012 года, – обошел по числу сезонов в элитной лиге Сергея Семака, выступавшего за "Асмарал", ЦСКА, "Москву", "Рубин" и "Зенит" с 1993 по 2013 год (с перерывом на сезон-2005). Из продолжающих выступление футболистов преследуют Лоськова Сергей Игнашевич (18 сезонов), Александр Анюков (17) и братья Березуцкие (по 16).

Рекордсмены по количеству сезонов в чемпионатах России

Игрок Клубы Матчи Сезоны Дмитрий ЛОСЬКОВ Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн 453 20 Сергей СЕМАК Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит 456 19 Сергей ИГНАШЕВИЧ Кр.Советов, Локомотив, ЦСКА 462 18 Игорь СЕМШОВ ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Кр.Советов 433 18 Александр АНЮКОВ Кр.Советов, Зенит 325 17 Роман БЕРЕЗОВСКИЙ Зенит, Торпедо, Динамо, Химки 313 17 Руслан АДЖИНДЖАЛ Балтика, Торпедо-ЗИЛ, Уралан, Терек, Луч-Энергия, Кр.Советов, Волга, Краснодар 397 16 Валерий ЕСИПОВ Ротор, Сатурн 390 16 Василий БЕРЕЗУЦКИЙ Торпедо-ЗИЛ, ЦСКА 375 16 Андрей ТИХОНОВ Спартак, Кр.Советов, Химки 346 16 Алексей БЕРЕЗУЦКИЙ Черноморец, ЦСКА 336 16 Вячеслав МАЛАФЕЕВ Зенит 328 16 Алексей ИГОНИН Зенит, Сатурн, Анжи 302 16 Владимир МАМИНОВ Локомотив 291 16

В день матча с "Оренбургом" Лоськову исполнилось 43 года 90 дней. Лишь рекордсмен чемпионатов России Анатолий Давыдов проводил встречу в более почтенном возрасте. 3 сентября 1997 года защитник "Зенита" в 43 года 295 дней сыграл на "Петровском" против новороссийского "Черноморца" (0:0), заработав в тот день еще и самую "старую" красную карточку чемпионатов. Теоретически Лоськов может замахнуться и на рекорд Давыдова, если останется в футболе еще на сезон и попадет в состав после 4 декабря 2017 года.

После достижения 40-летнего рубежа в чемпионате России играли шесть футболистов. Помимо Давыдова и Лоськова это вратари Александр Филимонов и Роман Березовский, полузащитники Руслан Аджинджал (любопытно, что все трое завершили выступления в сезоне-2014/15) и Андрей Тихонов (в сезоне-2011/12).

При удачном стечении обстоятельств Лоськов может стать самым возрастным автором гола в чемпионате России. Сейчас рекорд принадлежит сатурновцу Сергею Наталушко, который 17 мая 2000 года огорчил "Локомотив" в возрасте 39 лет 249 дней. Лоськов, кстати, в том матче участвовал и провел на поле все 90 минут. В 39 лет отличался легендарный ростовчанин Сергей Андреев, которому для гола в ворота ЦСКА хватило семи минут в последнем матче карьеры. Интересно, что голевую передачу старшему товарищу отдал как раз Лоськов. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые возрастные футболисты в чемпионатах России

Игрок Дата рожд. Клуб Дата матча Соперник Счет Возраст Анатолий ДАВЫДОВ 13.11.1953 Зенит 03.09.1997 Черноморец (д) 0:0 43 года 295 дней Дмитрий ЛОСЬКОВ 12.02.1974 Локомотив 13.05.2017 Оренбург (д) ? 43 года 90 дней Александр ФИЛИМОНОВ 15.10.1973 Арсенал 08.12.2014 Ростов (д) 1:0 41 год 54 дня Андрей ТИХОНОВ 16.10.1970 Спартак 18.09.2011 Кр.Советов (д) 3:0 40 лет 337 дней Руслан АДЖИНДЖАЛ 22.06.1974 Краснодар 17.05.2015 Торпедо (д) 2:2 40 лет 329 дней Роман БЕРЕЗОВСКИЙ 05.08.1974 Динамо 13.09.2014 Зенит (г) 2:3 40 лет 39 дней Сергей НАТАЛУШКО 13.09.1960 Сатурн 26.05.2000 Кр.Советов (г) 2:3 39 лет 255 дней Александр БАЛАХНИН 01.04.1955 Лада 28.10.1994 Текстиьщик (д) 3:2 39 лет 210 дней Юрий ГАВРИЛОВ 03.05.1953 Асмарал 08.11.1992 Динамо (д) 1:3 39 лет 189 дней Сергей АНДРЕЕВ 16.05.1956 Ростсельмаш 30.09.1995 ЦСКА (д) 1:3 39 лет 137 дней

Трансляция матча "Локомотив" - "Оренбург"