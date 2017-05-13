Лоськов – рекордсмен по числу сезонов в чемпионатах России

Дмитрий Лоськов, выйдя на поле в матче против "Оренбурга", принял участие в 20-м чемпионате России из 25 состоявшихся. Полузащитник "Локомотива", в последний раз игравший в премьер-лиге ровно пять лет назад – 13 мая 2012 года, – обошел по числу сезонов в элитной лиге Сергея Семака, выступавшего за "Асмарал", ЦСКА, "Москву", "Рубин" и "Зенит" с 1993 по 2013 год (с перерывом на сезон-2005). Из продолжающих выступление футболистов преследуют Лоськова Сергей Игнашевич (18 сезонов), Александр Анюков (17) и братья Березуцкие (по 16).
Рекордсмены по количеству сезонов в чемпионатах России
|
Игрок
|
Клубы
|
Матчи
|
Сезоны
|
Дмитрий ЛОСЬКОВ
|
Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн
|
453
|
20
|
Сергей СЕМАК
|
Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит
|
456
|
19
|
Сергей ИГНАШЕВИЧ
|
Кр.Советов, Локомотив, ЦСКА
|
462
|
18
|
Игорь СЕМШОВ
|
ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Кр.Советов
|
433
|
18
|
Александр АНЮКОВ
|
Кр.Советов, Зенит
|
325
|
17
|
Роман БЕРЕЗОВСКИЙ
|
Зенит, Торпедо, Динамо, Химки
|
313
|
17
|
Руслан АДЖИНДЖАЛ
|
Балтика, Торпедо-ЗИЛ, Уралан, Терек, Луч-Энергия, Кр.Советов, Волга, Краснодар
|
397
|
16
|
Валерий ЕСИПОВ
|
Ротор, Сатурн
|
390
|
16
|
Василий БЕРЕЗУЦКИЙ
|
Торпедо-ЗИЛ, ЦСКА
|
375
|
16
|
Андрей ТИХОНОВ
|
Спартак, Кр.Советов, Химки
|
346
|
16
|
Алексей БЕРЕЗУЦКИЙ
|
Черноморец, ЦСКА
|
336
|
16
|
Вячеслав МАЛАФЕЕВ
|
Зенит
|
328
|
16
|
Алексей ИГОНИН
|
Зенит, Сатурн, Анжи
|
302
|
16
|
Владимир МАМИНОВ
|
Локомотив
|
291
|
16
В день матча с "Оренбургом" Лоськову исполнилось 43 года 90 дней. Лишь рекордсмен чемпионатов России Анатолий Давыдов проводил встречу в более почтенном возрасте. 3 сентября 1997 года защитник "Зенита" в 43 года 295 дней сыграл на "Петровском" против новороссийского "Черноморца" (0:0), заработав в тот день еще и самую "старую" красную карточку чемпионатов. Теоретически Лоськов может замахнуться и на рекорд Давыдова, если останется в футболе еще на сезон и попадет в состав после 4 декабря 2017 года.
После достижения 40-летнего рубежа в чемпионате России играли шесть футболистов. Помимо Давыдова и Лоськова это вратари Александр Филимонов и Роман Березовский, полузащитники Руслан Аджинджал (любопытно, что все трое завершили выступления в сезоне-2014/15) и Андрей Тихонов (в сезоне-2011/12).
При удачном стечении обстоятельств Лоськов может стать самым возрастным автором гола в чемпионате России. Сейчас рекорд принадлежит сатурновцу Сергею Наталушко, который 17 мая 2000 года огорчил "Локомотив" в возрасте 39 лет 249 дней. Лоськов, кстати, в том матче участвовал и провел на поле все 90 минут. В 39 лет отличался легендарный ростовчанин Сергей Андреев, которому для гола в ворота ЦСКА хватило семи минут в последнем матче карьеры. Интересно, что голевую передачу старшему товарищу отдал как раз Лоськов. (Кирилл БУРДАКОВ)
Самые возрастные футболисты в чемпионатах России
|
Игрок
|
Дата рожд.
|
Клуб
|
Дата матча
|
Соперник
|
Счет
|
Возраст
|
Анатолий ДАВЫДОВ
|
13.11.1953
|
Зенит
|
03.09.1997
|
Черноморец (д)
|
0:0
|
43 года 295 дней
|
Дмитрий ЛОСЬКОВ
|
12.02.1974
|
Локомотив
|
13.05.2017
|
Оренбург (д)
|
?
|
43 года 90 дней
|
Александр ФИЛИМОНОВ
|
15.10.1973
|
Арсенал
|
08.12.2014
|
Ростов (д)
|
1:0
|
41 год 54 дня
|
Андрей ТИХОНОВ
|
16.10.1970
|
Спартак
|
18.09.2011
|
Кр.Советов (д)
|
3:0
|
40 лет 337 дней
|
Руслан АДЖИНДЖАЛ
|
22.06.1974
|
Краснодар
|
17.05.2015
|
Торпедо (д)
|
2:2
|
40 лет 329 дней
|
Роман БЕРЕЗОВСКИЙ
|
05.08.1974
|
Динамо
|
13.09.2014
|
Зенит (г)
|
2:3
|
40 лет 39 дней
|
Сергей НАТАЛУШКО
|
13.09.1960
|
Сатурн
|
26.05.2000
|
Кр.Советов (г)
|
2:3
|
39 лет 255 дней
|
Александр БАЛАХНИН
|
01.04.1955
|
Лада
|
28.10.1994
|
Текстиьщик (д)
|
3:2
|
39 лет 210 дней
|
Юрий ГАВРИЛОВ
|
03.05.1953
|
Асмарал
|
08.11.1992
|
Динамо (д)
|
1:3
|
39 лет 189 дней
|
Сергей АНДРЕЕВ
|
16.05.1956
|
Ростсельмаш
|
30.09.1995
|
ЦСКА (д)
|
1:3
|
39 лет 137 дней
Aborigen06
А чего не в дерби выпустили, или в финале кубка? А, слабо???
20:32
Валет Тула
теперь лося будут каждый сезон на 5 минут выпускать......я предлагаю срочно Семаку выйти на поле на пару минут )))
20:13
Никос69
Круто! На 10 минут вышел и сезон засчитан! Лось, давай 30-ку!)))))))
19:57
marksan
Кому нужны подобные достижения? Цирк, однако!
19:56
Slim Taller
Рекордсмен липовый.Выпустите на поле Н.Симоняна - будет ещё один рекорд.
19:49