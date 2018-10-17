Лоськов пропустит только один матч

КДК РФС не применил к помощнику главного тренера "Локомотива" Дмитрию Лоськову дополнительную дисквалификацию за красную карточку, полученную в перерыве матча 10-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:0). Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

Лоськов был удален за вмешательство в действия главного судьи Алексея Матюнина, выбив мяч из рук арбитра. "Локомотив" обратился в КДК с просьбой отменить удаление тренера, однако комитет сохранил красную карточку, в связи с чем 44-летний тренер пропустит одну игру.