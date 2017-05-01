Лория и Башкиров вернулись в состав "Крыльев" на матч с "Оренбургом"

Стал известен состав "Крыльев Советов" на матч 26-го тура чемпионата России против "Оренбурга". Место в воротах займет грузинский голкипер Георгий Лория, пропустивший три предыдущие игры. Также на поле впервые с 11 марта появится хавбек Евгений Башкиров.

Полностью заявка самарцев выглядит следующим образом: Лория - Зотов, Надсон, Зинков, Ятченко - Брюно, Мияйлович, Башкиров, Зуев - Паскуато, Корниленко; запасные - Конюхов, Шильников, Чочиев, Садик, Глеб, Цвейба, Кудряшов, Родич, Божин, Ткачев, Визнович.

Матч "Крылья Советов" - "Оренбург" состоится сегодня, 1 мая, начало - в 15.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.